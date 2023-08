EVD-Nachwuchs steht wieder auf dem Eis

Duisburg. Die ersten Testspiele hat der Eishockey-Nachwuchs des EVD bereits absolviert. Trainer stehen fest. DEB-Ligen mit U 20 und U 17 starten bald.

Nicht mehr lang – und das Eis wird an der Wedau wieder aufbereitet. Inzwischen hat der Eishockey-Nachwuchs des EV Duisburg die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. So nahm die U-13-Mannschaft der Jungfüchse an einem Turnier in Antwerpen teil und belegte dort den dritten Platz.

In der Vorrunde gingen die Spiele, die nur 20 Minuten bei durchlaufender Zeit andauerten, gegen den IHC Beaufort (1:2), die Antwerpen Phantoms (0:4) und die Dutch Flyers (0:1) verloren. Im Spiel um Rang drei gewannen die jungen Füchse dann aber mit 2:0 gegen Beaufort. „Wir haben viel gesehen und bauen darauf nun unser Training auf“, sagte EVD-Trainer Dirk Schmitz.

Das sind die Trainer der Jungfüchse

Derweil ist klar, wer die diversen Teams der Jungfüchse in der neuen Saison coachen wird. Thomas Pedarnig ist weiterhin für die U-20-Mannschaft in der DNL3 zuständig; Fabian Schwarze hat bei der U 17 in der 2. Division Nord das Sagen. Dirk Schmitz trainiert die U-15-Mannschaft in der Regionalliga B und wird dabei von Lennart Schmitz unterstützt. Berk Karota lenkt – unterstützt von Tim Schröder – die Geschicke der U 13. Fabian Schwarze und Oliver Giesen coachen die U 11, Dirk Schmitz und Christian Ohler die U 9 sowie Tony Thiel und Holger Ziegler die U 7 und die Laufschule.

In der DNL3 Nord trifft die U 20 des EVD auf die Crocodiles Hamburg, den EHC Erfurt, die Löwen Frankfurt, den REV Bremerhaven, die Moskitos Essen und die Roten Teufel Bad Nauheim. Das Duisburger U-17-Team bekommt es in der 2. Division Nord mit dem EHC Erfurt, der EJ Kassel, den Löwen Frankfurt, den Roten Teufeln Bad Nauheim, dem ESV 03 Chemnitz, den Moskitos Essen und dem SCC Adler Berlin zu tun, der aus den Resten von Preussen Berlin entstanden ist. Die Saisoneröffnung planen die Jungfüchse für das Wochenende 2. und 3. September mit vielen Testspielen aller Mannschaften. Nach aktuellem Stand startet die U-20-Mannschaft des EVD bereits eine Woche später mit einem Doppel-Heimspiel gegen Hamburg (9./10. September) in die neue Saison. Die U 17 empfängt am 16. und 17. September den SCC Adler Berlin in der Duisburger Pre-Zero-Rheinlandhalle.

