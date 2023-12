EVD-Jungfüchse: Zweistellig gewonnen, dann verloren

Duisburg Die U-20-Mannschaft des EV Duisburg unterschätzt den Gegner im zweiten Spiel. Auch die U 17 patzt. U 15 findet gegen Ratingen zu sich.

Thomas Pedarnig kann es selbst kaum fassen, aber es ist passiert. Die U-20-Eishockey-Mannschaft des EV Duisburg hat in der DNL3, ihrer Favoritenrolle entsprechend, mit 10:3 (4:1, 4:1, 2:1) gegen den REV Bremerhaven gewonnen – und keine 24 Stunden später gegen den gleichen Gegner mit 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) verloren. „Damit rückt Platz eins ein wenig außer Sichtweite. Die Löwen Frankfurt spielen deutlich konstanter“, ärgert sich der Coach.

Starkes erstes Spiel gegen Bremerhaven

Zunächst lief alles auf ein entspanntes Wochenende heraus. Denn im ersten Spiel gegen die Norddeutschen lieferten die Jungfüchse eine gute Leistung ab. „Zumindest in den ersten beiden Dritteln. Wie es dann so ist, wenn man deutlich führt, war es danach nicht mehr optimal, dennoch war ich sehr zufrieden. Das war ein gutes Spiel“, so Pedarnig. Angesichts des Kantersieges warnte er seine Mannschaft, die Bremerhavener am Folgetag nicht zu unterschätzen – da haben seine Spieler aber offenbar nicht so genau hingehört. So lag sein Team nach 40 Minuten durch individuelle Fehler mit 0:2 hinten. Nach dem Anschlusstreffer „hatten wir dann unsere Emotionen nicht im Griff, kassieren eine Strafzeit und das dritte Gegentor. Das war unnötig“, so der Coach, dessen Team am Samstag (14.30 Uhr, Pre-Zero-Rheinlandhalle) nun die Crocodiles Hamburg empfängt. Die Tore gegen Bremerhaven erzielten Florian Stehr, Marlon Derksen, Max Muscheid, Joey Petrozza (je 2), Amand Herczeg und Yannick Sünder in der ersten sowie Florian Stehr und Joey Petrozza in der zweiten Partie.

Die U 17 hat derweil ihren Fehlstart in die Qualifikationsrunde zur 1. Division Nord perfekt gemacht und die Auswärtsspiele beim SCC Adler Berlin mit 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) und 4:5 (1:1, 0:2, 3:2) verloren. „Das passiert, wenn man den Gegner unterschätzt“, sagt ein verärgerter Coach Fabian Schwarze. „Offensiv waren wir in beiden Spielen die bessere Mannschaft, haben aber nicht das gespielt, was wir können. Mehr fällt mir dazu nicht ein.“ Nun hofft der Coach, dass seine Mannschaft am Sonntag (10.30 Uhr, Pre-Zero-Rheinlandhalle) gegen die Moskitos Essen wieder die Kurve bekommt. Es trafen Adonis Avgerinos und Leonidas Trapezanidis sowie Friedrich Durst, Adonis Avgerinos, Mischa Glusa und Maximilian Pauli.

Dennoch sage ich: Wir können Köln in den kommenden Spielen besiegen. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen. Dirk Schmitz, U-15-Trainer des EV Duisburg

Nach zweieinhalb Jahren ohne jede Niederlage musste die in die Regionalliga B aufgestiegene U-15-Mannschaft des EVD nun die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Dem Kölner EC 1b unterlagen die Jungfüchse mit 5:11 (1:3, 2:5, 2:3). „Man merkt, dass wir in den letzten Jahren gegen andere Gegner gespielt haben. Dennoch sage ich: Wir können Köln in den kommenden Spielen besiegen. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen“, sagt EVD-Trainer Dirk Schmitz. „Das ist ein Lernprozess für die Mannschaft.“ Die Torschützen waren Lasse Schmitz (2), Maurice Schock, Max Burkhardt und Henrik Mies. Diese Niederlagen sind nicht spurlos an dem Team vorübergegangen, denn beim tags darauf folgenden 7:2 (0:1, 2:0, 5:1) bei den Ratinger Ice Aliens brauchte der EVD Zeit, um ins Spiel zu finden. „Im letzten Drittel hatten wir dann aber zu uns zurückgefunden“, so der Coach. Die Treffer markierten Lasse Schmitz, Phil Unger (je 2), Max Burkhardt, Philipp Bach und Dean Jodorf.

