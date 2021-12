EVD darf nur Sitzplatzkarten verkaufen – 2G-plus-Regel gilt

EVD-Maskottchen Manni findet die Füchse-Fans in den nächsten Spielen nur auf den Sitzplätzen.

Duisburg. Der EV Duisburg setzt die neue Coronaschutzverordnung um. Zuschauerzahl muss reduziert werden. Zugang nach 2G-plus-Regel.

Der EV Duisburg musste sich der aktuellen Coronaschutzverordnung anpassen und hat seinen Ticketverkauf für das Heimspiel in der Eishockey-Regionalliga gegen den EHC Neuwied am Donnerstag (20 Uhr) entsprechend verändert.

Aufgrund der neuen Regelungen dürfen nur Sitzplatzkarten verkauft werden; außerdem gilt die 2G-plus-Regelung. Das heißt: Nur Geimpfte und Genesene dürfen in NRW Sportveranstaltungen in Hallen besuchen; zudem ist ein tagesaktueller, negativer Coronatext vonnöten, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Auch auf den Plätzen gilt wie bisher die Maskenpflicht.

Insgesamt 400 Tickets im Verkauf

Da gemäß Verordnung nur maximal 750 Zuschauer erlaubt sind, Sitzplätze aber nur in eingeschränkter Zahl zur Verfügung stehen, gehen für Donnerstag – nach Abzug der Sponsoren- und Dauerkarten – rund 400 Tickets in den Verkauf. 200 Karten wurden über den Onlineverkauf angeboten und sind bereits vergriffen; 200 weitere Karten sind an der Abendkasse verfügbar.

Alle Stehplatz-Dauerkarten behalten ohne Aufpreis ihre Gültigkeit. Die Füchse haben einen einheitlichen Ticketpreis von zwölf Euro festgelegt – egal für wen und egal für welchen Block. „Dies entspricht dem eigentlich regulären, ermäßigten Sitzplatz-Preis in den gelben Blöcken“, erklären die Füchse in einer Mitteilung. Diese Regelung gilt zunächst einmal nur für das Heimspiel gegen Neuwied. Über das weitere Vorgehen will der EVD informieren.

Die 2G-plus-Regel gilt nach den Beschlüssen der NRW-Regierung auch für Menschen, die ihre Booster-Impfung bekommen haben.

