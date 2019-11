Eishockey-Oberliga EV Duisburg will mit mehr Tempo zurück in die Erfolgsspur

Duisburg. Uli Egen schaut betontermaßen nur auf das eigene Team. Das EVD-Trainerduo hat die Reihen erneut verändert. Hannover Scorpions sind zu Gast.

Uli Egen liebt Sätze wie diesen: „Die Scorpions waren letztes Jahr Zweiter. Keine Ahnung, warum es dort nicht so gut läuft.“ Oder: „Ich bin überrascht, wie gut Hamburg das macht. Ich weiß nicht, warum das so ist.“ Was der Trainer des Eishockey-Oberligisten EV Duisburg damit betonen will, ist klar: Es geht erst einmal und vornehmlich darum, was die Füchse machen. Danach kann man sich dann irgendwann mit dem Gegner beschäftigen. Vor dem Freitagsheimspiel (19.30 Uhr, Jomizu-Arena) gegen die Hannover Scorpions und dem Sonntagsauswärtsspiel (16 Uhr) bei den Crocodiles Hamburg macht der Coach keinen Hehl daraus: „Mit Ausnahme vom Erfurt-Spiel sind wir mit der Leistung seit der Deutschland-Cup-Pause nicht zufrieden.“