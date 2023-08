EV Duisburg startet mit einem Heimspiel gegen Rostock

Duisburg. Der DEB hat den Spielplan für die Eishockey-Oberliga veröffentlicht. Der EV Duisburg trägt sein erstes Match am 22. September aus.

Der Eishockey-Oberligist EV Duisburg startet am Freitag, 22. September, 19.30 Uhr, mit einem Heimspiel gegen die Rostock Piranhas in die neue Saison. Zwei Tage später steht die erste Auswärtsaufgabe bei den Hammer Eisbären auf dem Programm.

Der Deutsche Eishockey-Bund veröffentlichte am Freitag die Spielpläne für die Oberligen. Das Eröffnungsspiel bestreiten die Herner EV Miners und die Hammer Eisbären am Donnerstag, 21. September. Der letzte Spieltag steht am Sonntag, 25. Februar, an. Danach folgen die Pre-Play-offs um die Plätze sieben bis zehn. Am Sonntag, 3. März, beginnt das Play-off-Achtelfinale. Ein Play-down gibt es in dieser Saison nicht – und damit auch keinen sportlichen Abstieg.

Die Spiele des EVD: EVD – Rostock Piranhas (Fr., 22.9., 19.30 Uhr), Hammer Eisbären – EVD (So., 24.9., 18.30 Uhr), EVD – Hannover Indians (Fr., 29.9., 19.30 Uhr), Herforder EV – EVD (So., 1.10., 18 Uhr), Moskitos Essen – EVD (Fr., 6.10., 20 Uhr), EVD – Black Dragons Erfurt (So., 8.10., 18.30 Uhr), EVD – Hannover Scorpions (Fr., 13.10., 19.30 Uhr), Icefighters Leipzig – EVD (So., 15.10., 18 Uhr), Herner EV – EVD (Fr., 20.10., 20 Uhr), EVD – Halle Bulls Saale (So., 22.10., 18.30 Uhr), EVD – Tilburg Trappers (Fr., 27.10., 19.30 Uhr).

Rostock – EVD (So., 29.10., 19 Uhr), Hamm – EVD (Fr., 3.11., 20 Uhr), EVD – Leipzig (So., 5.11., 18.30 Uhr), EVD – Essen (Fr., 17.11., 19.30 Uhr), Hannover Scorpions – EVD (So., 19.11., 19 Uhr), Halle – EVD (Fr., 24.11., 20 Uhr), EVD – Erfurt (So., 26.11., 18.30 Uhr), Tilburg – EVD (Fr., 1.12., 20 Uhr), EVD – Herne (So., 3.12., 18.30 Uhr), Hannover Indians – EVD (Fr., 8.12., 20 Uhr), EVD – Herford (So., 10.12., 18.30 Uhr), Leipzig – EVD (Fr., 15.12., 20 Uhr), EVD – Rostock (So., 17.12., 18.30 Uhr), Erfurt – EVD (Fr., 22.12., 20 Uhr), EVD – Herne (Di., 26.12., 18.15 Uhr).

Essen – EVD (Do., 28.12., 20 Uhr), EVD – Halle (Sa., 30.12., 18.30 Uhr), Tilburg – EVD (Fr., 5.1., 20 Uhr), EVD – Hamm (So., 7.1., 18.30 Uhr), EVD – Hannover Scorpions (Fr., 12.1., 19.30 Uhr), Herford – EVD (So., 14.1., 18.30 Uhr), EVD – Hannover Indians (Fr., 19.1., 19.30 Uhr), Erfurt – EVD (So., 21.1., 16 Uhr), Herne – EVD (Fr., 26.1., 20 Uhr), EVD – Leipzig (So., 28.1., 18.30 Uhr), Hannover Scorpions – EVD (Fr., 2.2., 20 Uhr), EVD – Tilburg (So., 4.2., 18.30 Uhr), EVD – Hamm (Fr., 9.2., 19.30 Uhr), Rostock – EVD (So., 11.2., 19 Uhr), EVD – Herford (Fr., 16.2., 19.30 Uhr), Halle – EVD (So., 18.2., 18.15 Uhr), EVD – Essen (Fr., 23.2., 19.30 Uhr), Hannover Indians – EVD (So., 25.2., 18 Uhr).

