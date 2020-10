EV Duisburg: Schmitz fordert Aussetzung von Auf- und Abstieg

Auch beim Eishockey-Regionalligisten EV Duisburg ruht derzeit der Trainingsbetrieb. Die Füchse hatten schon im Vorfeld der städtischen Verordnung das Pensum reduziert. Neun Spieler, die Erkältungssymptome aufwiesen, trainierten nicht mehr mit. Der EVD hatte bereits am Mittwoch die beiden Testspiele gegen die Moskitos Essen und die Eisadler Dortmund abgesagt.

„Wir haben eine Fürsorgepflicht gegenüber den Spielern und angesichts der steigenden Infektionszahlen auch gegenüber der Stadt“, erklärt Dirk Schmitz, Sportlicher Leiter der Füchse. Mehrere verschnupfte Spieler haben sich Corona-Tests unterzogen, die laut Schmitz negativ ausgefallen sind.

Mit Sorge schaut der EVD-Sportchef in die Zukunft. Am Mittwoch hat der ESV Bergisch Gladbach sein Team aus der Regionalliga zurückgezogen. „Die finanziellen und organisatorischen Unwägbarkeiten durch die aktuelle Corona-Lage machen es derzeit leider unmöglich, einen erfolgreichen und tragfähigen Spielbetrieb zu gewährleisten“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Somit spielen in der Gruppe B der zweigeteilten Regionalliga neben dem EVD nur noch vier weitere Teams. Schmitz befürchtet weitere Rückzüge: „Da brauchen wir schnell Klarheit.“

Dirk Schmitz fühlt sich in der schwierigen Situation aktuell vom Verband alleine gelassen. Er kritisiert den Deutschen Eishockey-Bund und fordert, den Auf- und Abstieg für diese Saison auszusetzen. Schmitz: „Dann könnten wir auch bei einer Corona-Pause sicherer planen.“