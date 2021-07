EV Duisburg gibt Plan der Testspiele bekannt

Duisburg. Der Eishockey-Regionalligist EV Duisburg hat einen Großteil seines Vorbereitungsprogramms festgelegt. Da noch nicht endgültig klar ist, wann die Arbeiten an der Eissporthalle Duisburg abgeschlossen sind, ist der Spielort für die Heimspiele variabel. Klar ist: Sobald das eigene Domizil wieder bereitsteht, geht es zurück an die Wedau. Für den ersten „Nicht-Auswärts-Test“ gilt daher derzeit die Angabe „wahrscheinlich in Wesel“, für die folgenden Partien heißt es dann „Duisburg oder Wesel“.

Zur aktuellen Liste kommt auf jeden Fall noch ein Rückspiel in Neuss hinzu, das derzeit nicht terminiert ist. Möglicherweise ergänzen auch noch Vergleiche mit den Harzer Wölfen aus Braunlage das Testspielprogramm.

Die Terminübersicht:

Sonntag, 5. September, 18 Uhr (wahrscheinlich in Wesel): EVD – EHC Troisdorf; Freitag, 10. September, 20 Uhr: EHC Troisdorf – EVD; Sonntag, 12. September, 18 Uhr (Duisburg oder Wesel): EVD – Neusser EV; Sonntag, 19. September, 17 Uhr: Heerenveen Flyers – EVD; Sonntag, 26. September, 18 Uhr (Duisburg oder Wesel): EVD – Salzgitter Icefighters; Freitag, 1. Oktober, 20 Uhr (Duisburg oder Wesel): EVD – Heerenveen Flyers; Sonntag, 3. Oktober, 18 Uhr: Salzgitter Icefighters – EVD.

