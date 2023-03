EV Duisburg erzwingt ein drittes Spiel gegen Hamm am Sonntag

Der EV Duisburg (dunkle Trikots) bleibt im Geschäft. Die Füchse gewannen am Freitag in Hamm durch ein Tor in der Overtime.

Hamm/Duisburg. Der EV Duisburg gleicht im Pre-Play-Off aus. Die Füchse gewinnen 2:1 bei den Hammer Eisbären. Die Entscheidung fällt nun am Sonntag.

Die Reise geht doch noch weiter. Der Eishockey-Oberligist EV Duisburg gewann am Freitagabend das zweite Spiel der Pre-Playoff-Serie und kann am Sonntag vor eigenem Publikum den Einzug in die nächste Runde klarmachen. Die Füchse setzten sich vor 1.317 Zuschauern in Hamm mit 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) in der Overtime durch. Cornelius Krämer durfte sich als Held des Abends von den mitgereisten EVD-Fans feiern lassen. 21 Sekunden vor dem Ende ersten Overtime entschied der Stürmer die Partie.

Die Delle der 3:4-Niederlage vom Mittwoch zum Auftakt der Spielreihe hat die Mannschaft der Trainer Alex Jacobs und Dirk Schmitz damit ausgebeult. Die Entscheidung fällt nun am Sonntag um 18:30 Uhr in der Pre-Zero-Rheinladhalle in Spiel drei. Der EVD hat sich durch den Erfolg in Hamm das Heimrecht und die Favoritenrolle zurückgeholt.

Personelle Sorgen beim EV Duisburg

Die Füchse legten beim Eisbären früh vor. Michael Fomin erzielte mit einer Soloeinlage das 1:0 (3.). Die Freude währte nicht lange. Bereits in der siebten Minute glich der Eisbär durch Christopher Schutz aus. Danach fielen keine Treffer mehr. Was passierte? Hamms Kevin Trapp und der Fuchs Lenny Schmitz gönnten sich eine Boxeinlage (5.) und kassierten jeweils eine Fünf-Minute-Strafe. Linus Wernerson-Libäck blieb angeschlagen in der Kabine und wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Michael Fomin rückte neben Oula Uski und Pontus Wernerson-Libäck in die erste Reihe auf. Die stärkste Formation der Füchse war damit gesprengt. Mark Heatley fiel nach einem Check ebenfalls verletzt aus.

Im Mittelabschnitt schauten beide Teams darauf, vor allem keinen Treffer zu kassieren. Anders als im Hinspiel hielten Gäste und Hausherren viel auf Disziplin. Zu viel stand auf dem Spiel, um die Minuten auf der Strafzeit zu vertrödeln. Beide Teams sammelten nur jeweils sechs Minuten in den drei Dritteln an. Im Schlussabschnitt hatte Fuchs Pech, als einer der Eisbären Verteidiger die Scheibe für seinen schon geschlagenen Torhüter Daniel Filimonow von der Linie kratzen konnte. Die Hausherren kamen ebenfalls zu ihren Möglichkeiten. Doch, die Waage neigte sich ein wenig zugunsten der Füchse. Nur auf dem Scoreboard ließ sich das nicht ablesen.

Cornelius Krämer traf für den EV Duisburg zum Sieg

In der Overtime verpasste der EVD bei einer frühen Überzahl zeitig, für die Entscheidung zu sorgen. Der EVD machte jetzt mehr Druck, suchte sich ein Ticket für das Sonntagsspiel zu buchen. Freilich, die Saison im Allgemeinen und die Partie im Speziellen hatte Kraft gekostet. Immer wieder sorgten unsaubere Pässe dafür, dass die Scheibe aus dem Angriffsdrittel rutschte. Hamm schaute auf den Konter. Einer dieser Ausflüge ermöglichte Kevin Lavallee frei Sicht aufs EVD-Tor. Niklas Lunemann rettete mit einem Reflex den Fuchs.

Dann wurde es doch noch einmal richtig kritisch: Die Füchse mussten auf der Zielgeraden der ersten Overtime gleich zwei Strafzeiten in Folge überstehen. Erst ging Tobias Fischer in die Box. Pontus Wernerson-Libäck sich kurz danach zum Abkühlen hin. Die Abwehr arbeite die Situationen aber gekonnt ab. Längst ließen sich keine Vorhersagen mehr wagen, wer die Partie für sich entscheiden würde. Bis Lenny Schmitz die Scheibe quer vors Tor passte. Cornelius Krämer nahm das Teil an, und lenkte sie mit Sinn und Verstand an Daniel Filimonow vorbei. 21 Sekunden waren noch auf der Uhr. Die Zamboni-Fahrer hatten vermutlich schon die Motoren gestartet. Man konnte es nicht hören. Der Jubel der Füchse-Fans übertönte das Geräusch.

Eisbären Hamm – Füchse Duisburg 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Tore: 0:1 (2:47) Fomin (ohne Assit), 1:1 (6:14) Schutz (Balla), 1:2 (79:39) Krämer (Schmitz).

Strafen: Hamm 8+5, Duisburg 10+5.

Zuschauer: 1317.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg