Europameisterschaft in Duisburg – aber ohne Zuschauer

Duisburg. 32 Nationen haben ihre Mannschaften gemeldet, um am Wochenende im Sportpark Wedau an den Start zu gehen. Gekämpft wird um die U-23-Titel.

Ohne Zuschauer gehen am Wochenende die U-23-Europameisterschaften im Rudern in Duisburg über die Bühne. Das strenge Sicherheitskonzept erlaubt keine Fans der Talente auf der Tribüne der Regattabahn im Sportpark Wedau.

Trotz der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie verzeichnet der gastgebende International Wedau-Regatta e.V. ein Rekord-Meldeergebnis. 650 Athletinnen und Athleten kämpfen um die 22 zu vergebenden Titel. Zu sehen sind die Auftritte über einen Livestream in Internet auf der Seite www.duisburg2020.com.

Deutscher Ruderverband ist in allen Klassen vertreten

32 Nationen haben für die erste große internationale Ruderregatta in diesem Jahr gemeldet. Der Deutsche Ruderverband geht mit über 100 Aktiven an den Start. Der DRV ist in allen 22 Bootsklassen vertreten. An den beiden Wettkampftagen werden 132 Rennen – vom Vorlauf bis zu den Finals – gefahren.

Der International Wedau-Regatta e.V., mit seinem Vorsitzenden Thomas Küpper und Wettkampfleiter Tobias Weysters folgt bei der Organisation dem genehmigten Sicherheits- und Hygienekonzept. Im Vorfeld hatten die Ausrichter in Zusammenarbeit mit der Stadt Duisburg und dem Weltruderverband FISA die notwendigen Vorkehrungen zur Vermeidung von Infektionen mit dem Corona-Virus erarbeitet, abgesprochen und die notwendigen Genehmigungen eingeholt.

Im kompletten Wettkampfbereich herrscht Maskenpflicht

Thomas Küpper erklärt einige Regeln: „Im kompletten Wettkampfbereich herrscht Maskenpflicht. Nur im Boot dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Masken abnehmen. Zuschauer können wir aufgrund der Corona-Schutzverordnung nicht zulassen.“ Grundsätzlich können 300 Besucher zugelassen werden. „Aber dazu zählen auch unsere Helferinnen und Helfer und alle, die auf andere Weise zum Erfolg der Regatta beitragen wollen. Da waren die Kapazitäten schnell erschöpft“, so Tobias Weysters, der das Hygienekonzept erarbeitet hat.

Thomas Küpper sagt über die Herausforderung: „Für die Sportlerinnen und Sportler geht es um die Titel und Medaillen. Ihnen wollen wir optimale Wettkampfbedingungen ermöglichen. Wir wissen aber auch, dass wir weit über Duisburg hinaus unter Beobachtung stehen: Es geht darum zu zeigen, wie unter den Bedingungen einer Pandemie eine große Regatta sicher und fair organisiert werden kann.“

Unterstützung erfährt der International Wedau-Regatta e.V. durch Regattabahn-Chef Mirko Günther und seine Crew. Tobias Weysters: „Mit Duisburg-Sport als Hausherr der Wettkampfstätte sind alle Details abgesprochen. Wir freuen uns, dass Mirko Günther mit seinen Leuten hoch professionell die notwendigen Rahmenbedingungen schafft.“

Die Vorbereitungen vor Ort haben bereits am Freitag vor einer Woche begonnen. Die Athletinnen und Athleten reisen in dieser Woche an. Untergebracht sind sie in Duisburger Hotels sowie im Bettenturm der Sportschule Wedau und der Jugendherberge. Die Unterbringung ist ebenfalls Teil des Hygienekonzepts.