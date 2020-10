Etienne Renkewitz: „Den Finnen kann man sehr gut anschauen“

Duisburg. EVD-Torhüter Etienne Renkewitz zeigt sich positiv überrascht vom neuen Füchse-Team. Am Samstag und Sonntag stehen die ersten Testspiele an.

Henri Ruotsalainen nimmt seine Aufgabe ernst. Also sprach der finnische Stürmer nach dem ersten offiziellen Training noch einmal mit Alexander Jacobs über die taktischen Vorgaben – bei fünf gegen fünf und in Überzahl. Der Trainer des Eishockey-Regionalligisten EV Duisburg sprach mit ihm noch einmal alles durch, erklärte ruhig und sachlich, was er sehen möchte. Ruotsalainen nickte zufrieden und verschwand in der Kabine. „Der Charakter der Jungs ist sehr gut“, lobt Jacobs. Der Umgangston ist gut – was übrigens auch für den Niederländer selbst gilt. Keine schlechten Voraussetzungen für den Re-Start der Füchse. Nach dem Schritt zurück, der mit der Corona-Pandemie zusammenfällt, stehen nun die ersten Testspiele auf dem Plan: Am Samstag ist der EVD um 18.45 Uhr beim Neusser EV zu Gast, der seine Saisoneröffnung feiert. Am Sonntag geht es um 17.15 Uhr in der Rheinlandhalle beim Oberliga-Team des Krefelder EV weiter.

Derweil lehnt Füchse-Dauerbrenner Etienne Renkewitz entspannt an der Bande. „Ich bin positiv von der Mannschaft überrascht“, sagt der Torhüter, der gleich ein Grinsen aufsetzt und sagt: „Einige sind noch etwas schüchtern. Aber das wird sich bald ändern.“ Der 32-Jährige freut sich, dass es nun wieder losgeht. Die ungewöhnlich lange Sommerpause hat er mit Renovierungsarbeiten in Haus und Garten verbracht – und damit, seine Lebensgefährtin zu heiraten. „Ich habe auch etwas Skaterhockey mit den Miners Oberhausen gespielt“, so Renkewitz.

Im „Game-Modus“

Inzwischen ist er wieder auf dem Eis angekommen. „Die Jungs kommen in den Game-Modus“, sagt der Goalie, der mit Blick auf die Liga wenig überraschend die Moskitos Essen, die in der Parallelgruppe starten, als größten Konkurrenten ausmacht. „Aber auch Ratingen hat eine starke Mannschaft. Schließlich spielt Patrik Gogulla dort. In unserer Gruppe ist Dinslaken ein ernstzunehmender Gegner.“ Doch er scheint sich gewappnet zu fühlen. „Den Finnen kann man sehr gut anschauen“, ist Renkewitz von Ruotsalainens Qualitäten überzeugt.

„Ich denke, dass wir eine gute Mischung aus jungen und alten, nein, erfahrenen Spielern haben“, sagt Jacobs und schiebt lachend hinterher: „Mit etwas über 30 ist man nicht alt. Ich bin alt.“ Was die Mischung ausmacht, „ist der Respekt, den die Spieler voreinander haben. Das gefällt mir“, erklärt der Mann, der als Pädagoge tätig ist. Dass sich so viele Duisburger im Team wiederfinden oder auch Spieler mit Duisburger Vergangenheit, ist kein Zufall. „Bei der Zusammensetzung haben wir genau darauf geachtet. Von jemandem, der in dieser Stadt geboren worden ist, bekommen wir immer einige Prozent extra“, ist Jacobs überzeugt. „Das soll eine Mannschaft sein, mit der sich Fans und Sponsoren identifizieren können.“

Pascal Behlau fällt mehrere Wochen aus

Am ersten Wochenende können die Füchse nicht komplett antreten: Denn mit Pascal Behlau gibt es gleich den ersten Verletzten, der aufgrund eines Mittelhandbruchs mehrere Wochen fehlen wird. Nikolai Kulik muss mit einer Zerrung passen. Eine Fragezeichen steht zudem hinter David Bineschpayouh.

Gästefans sind in Neuss erlaubt. Wer sich voranmelden will, kann das unter GS@neusserev.de machen. „Es wird aber auch eine Abendkasse geben, für Neusser und für Duisburger Zuschauer. Füchse-Fans sind uns sehr willkommen“, sagt Daniel Babic, der Pressesprecher des Neusser EV. „Wer die E-Guest-App nutzt, kann das Warten beim Eintragen in Listen verkürzen.“ Informationen zum Ticketing in Krefeld gibt es auf der Homepage der Gastgeber unter www.kev81.de.

„Ich möchte Leidenschaft und die Bereitschaft sehen, als Team aufzutreten“, so Jacobs. Wenn zudem die ein oder andere taktische Vorgabe umgesetzt wird, wäre der Coach wohl auch nicht unglücklich.

Das Testspielprogramm:

Neun Testspiele sind vor dem Regionalliga-Auftakt geplant:

Samstag, 3. Oktober, 18.45 Uhr: Neusser EV (A); Sonntag, 4. Oktober, 17.15 Uhr: Krefelder EV U 23 (A); Freitag, 9. Oktober, 20 Uhr: Hammer Eisbären (A); Sonntag, 11. Oktober, 18.30 Uhr: Hammer Eisbären (H); Freitag, 16. Oktober, 20 Uhr: Moskitos Essen (A); Sonntag, 18. Oktober, 18.30 Uhr: Eisadler Dortmund (H); Freitag, 23. Oktober, 19.30 Uhr: Moskitos Essen (H); Sonntag, 25. Oktober, 19 Uhr: Eisadler Dortmund (A). Sonntag, 1. November, 18.30 Uhr: Krefelder EV U 23 (H).