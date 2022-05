Erstes Spiel für den Duisburger SV 98 seit dem 19. März

Duisburg. Der Duisburger SV 98 trifft in der Abstiegsrunde der Wasserball-Bundesliga auf Weiden und Würzburg.

Sie spielen endlich wieder. Am 19. März trat der Duisburger SV 98 in der Abstiegsrunde der Wasserball-Bundesliga arg dezimiert beim SC Neustadt/Weinstraße an und kassierte eine 10:12-Niederlage, die er in halbwegs normaler Besetzung nicht kassiert hätte. Danach musste der Altmeister coronabedingt eine Zwangspause einlegen und sowohl das Heimspiel gegen den Hamburger TB als auch den Doppelspieltag in Hamburg verlegen. Nun greifen die Blau-Weißen doppelt ins Geschehen ein. Am Samstag (16 Uhr) ist der SV Weiden zu Gast, am Sonntag (14 Uhr) der SV Würzburg.

Eigentlich wollte der DSV sein neues hochmodernes Freibad einweihen. Doch die Abnahme konnte noch nicht vonstatten gehen, sodass im Schwimmstadion gespielt wird. „Das ist natürlich schade“, sagt Trainer Christian Vollmert: „An der Ausgangssituation ändert das aber nichts. Wir sollten, müssen und wollen unbedingt gewinnen.“ Gegen Weiden dürfte sich dieses Unterfangen schwerer in die Tat umsetzen lassen. Die Oberpfälzer verloren ebenfalls in Neustadt, feierten danach drei Kantersiege und führen die Tabelle der Abstiegsrunde zurzeit an. Würzburg verbuchte bislang jeweils einen Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage.

Duisburger SV 98 mit voller Kapelle

Von den sechs Teilnehmern der Abstiegsrunde steigt nach Hin- und Rückrunde einer ab. Der Vorletzte muss am Aufstiegsturnier der Zweitligisten teilnehmen. Sollte der DSV von größerem Verletzungspech verschont bleiben, dürfte er ein Anwärter für Platz eins oder zwei sein. „Ich bin froh, dass wir endlich komplett sind. Das hatten wir in dieser Saison erst zwei Mal“, so Christian Vollmert. Dass es mit voller Kapelle ein 15:5 gegen Poseidon Hamburg und ein 14:3 gegen Krefeld 72 gab, ist sicher nicht das schlechteste Omen.

