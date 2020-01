Erst holprig, dann souverän: SG Duisburg behält weiße Weste

Zehntes Spiel, zehnter Sieg – die SG Duisburg bleibt in der Volleyball-Verbandsliga weiterhin das Maß aller Dinge. Zum Auftakt der Rückrunde gewann die gemeinsame Mannschaft der Freien Schwimmer Duisburg und des Rumelner TV mit 3:1 (25:19, 22:25, 25:17, 25:9) gegen den ART Düsseldorf II. Allerdings sprach Trainer Markus Moormann von einem „Stotterstart“ in die zweite Saisonhälfte, weil die SG erst „in den letzten beiden Sätzen wirklich überzeugen“ konnte.

So konnten sich die Blau-Roten ein Bild davon machen, was es bedeutet, der Gejagte in der Liga zu sein. „Nach eigener Aussagen sind die Düsseldorfer zum ersten Mal mit voller Zwölf-Mann-Kapelle angetreten“, erklärt Moormann. Die Rather mühten sich nach Kräften, den Favoriten zu ärgern – und das gelang ihnen in den ersten beiden Sätzen. Die Duisburger starteten zunächst sehr gut in den ersten Durchgang, ließen nach dem 19:12 aber die Zügel schleifen, sodass der ART noch sieben Punkte machen konnte. Die SG stand nicht stabil genug, was die Düsseldorfer ausnutzten und den zweiten Satz für sich entschieden. „Wieder mal ein unnötiger Satzverlust, genau wie im Hinspiel der zweite Durchgang, aber da das erst der vierte in der ganzen Saison war, ist das wohl Stöhnen auf hohem Niveau“, sagt Moormann mit einem Augenzwinkern.

Ohnehin löste sich alles in Wohlgefallen auf, weil die SG fortan konzentriert zu Werke ging, Satz drei souverän gewann und im vierten Durchgang gar nur neun Düsseldorfer Punkte zuließ. „Der Weg zum Aufstieg wird kein Selbstläufer“, betonte Moormann erneut. Am Samstag (15 Uhr) geht’s zum TuS Lintorf.

RTV rutscht ab – Baerl klettert in der Tabelle

Das Duisburger Derby in der Landesliga der Frauen brachte eine Überraschung – und auf beiden Seiten Veränderungen in der Tabelle. Denn die SG Baerl/Kamp-Lintfort gewann mit 3:1 (25:23, 17:25, 25:23, 25:15) gegen den bisherigen Spitzenreiter Rumelner TV. Die Löwinnen scheinen damit auf einem guten Wege, sich aus der Abstiegsschlinge zu befreien: Die SG rückte durch diesen Sieg auf den siebten Rang vor und lässt aktuell sowohl den TSV Weeze als auch den abgeschlagenen TV Gladbeck II hinter sich. Der RTV dagegen hat den ersten Platz eingebüßt und ist sogar gleich auf Rang drei zurückgefallen, weil sowohl der RC Borken-Hoxfeld III (3:0 gegen Voerde) als auch der VC Eintracht Geldern II (3:1 gegen Weeze) ihre Spiele gewonnen haben.

„Wir konnten leider wieder nicht unsere normale Leistung abrufen. Die Baerler haben ihr Ding durchgezogen und das hat diesmal gegen uns gereicht“, ärgert sich RTV-Trainer André Engel. „Viele Fehler auf unserer Seite, ab und zu hatten wir auch gute Spielzüge, aber immer bevor wir ins Spiel finden konnten, haben wir uns durch mehrere dumme Aktionen selbst rausgebracht“, war Engel merklich bedient. „Jetzt ist es an der Tabellenspitze natürlich sehr eng, aber wir müssen erst mal wieder zu unserem Spiel finden, bevor wir da wieder darauf gucken dürfen.“

In Borken können die Baerler Löwinnen den nächsten Schritt raus aus dem Keller machen. Am Sonntag (16.15 Uhr) spielt die SG dort gegen die SG Reken/Gladbeck. In Voerde spielen die diesmal spielfreie gewesenen Freien Schwimmerinnen gegen den Gastgeber; im Anschluss trifft der RTV auf Weeze.