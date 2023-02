Ersatzgeschwächte Füchse Duisburg verlieren deutlich

Duisburg. Gleich drei Ausfälle musste der EVD vor dem Spiel bei den Hannover Indians beklagen, zwei weitere kamen hinzu. Am Ende steht eine 2:8-Niederlage.

Es ist eine Floskel, die zur Floskel wurde, weil sie stimmt. „Wenn du in Hannover etwas holen willst, muss alles passen“, ist so eine Floskel. Beim EV Duisburg stimmte am Freitag nicht alles – und so mussten die Füchse in der Eishockey-Oberliga am Hannoveraner Pferdeturm vor knapp 3800 Zuschauer eine deutliche 2:8 (1:2, 0:4, 1:2)-Niederlage gegen die Indians einstecken.

Die schlechten Nachrichten begannen bereits vor Spielbeginn: Wie befürchtet musste der EVD auf Linus Wernerson-Libäck und Leonardo Stroh verzichten, dazu fiel auch noch Coco Krämer aus, der in der ersten Powerplay-Formation gesetzt ist. Die Sprengung des Zwillingsduos und damit der ersten Reihe verhieß nichts Gutes. Doch auch defensiv lief es nicht so, wie es sein müsste, um beim ECH zu bestehen. Schon nach knapp zwei Minuten musste EVD-Goalie Linus Schwarte gegen Hannovers Sofiene Bräuner eingreifen, war kurze Zeit später aber bei Robin Palkas 1:0 für die Indians chancenlos, nachdem die Füchse die Scheibe nicht sauber geklärt hatten. Die schlechten Nachrichten gingen weiter: Nach einem Kniecheck musste Lennart Schmitz das Eis verlassen und konnte nicht weitermachen. Zwar gab es gegen ECH-Spieler Maximilian Pohl fünf Minuten und eine Spieldauerstrafe, doch in der fünfminütigen Überzahl lief kaum etwas zusammen. Erst drei Sekunden nach deren Ablauf traf Pontus Wernerson-Libäck zum Ausgleich (12.).

Gegentore kurz vor und nach der Pause

Danach wurde es bitter: Denn 24 Sekunden vor der ersten Pause und 57 Sekunden nach Wiederbeginn stellten Robin Palka und Sofiene Bräuner auf 3:1. Schon damit war die Aufgabe beim Tabellenvierten, der das Play-off-Heimrecht für das Achtelfinale klarmachen wollte und es letztlich auch tat, eine schwere – einige Zeit später war das Spiel endgültig entschieden. In der Defensive unterliefen zu viele einfache Fehler, nach vorne gelang infolgedessen kaum etwas, sodass der ECH bis zur 34. Minute auf 6:1 davonzog. Und als würde das nicht reichen, hielt sich Youngster Brooklyn Beckers nach einem Check an der Bande auch noch die Schulter (25.). Im Schlussdrittel verlegten sich beide Teams darauf, die „Play-off-Härte“ zu trainieren. Heraus kam für den EVD noch ein Treffer in doppelter Überzahl, den Mark Heatley per Rebound erzielte.

Am Sonntag (18.30 Uhr, Pre-Zero-Rheinlandhalle) spielen die Füchse daheim gegen die EG Diez-Limburg.

Die Statistik:

Tore: 1:0 (2:42) Robin Palka (Kiss, Selan), 1:1 (11:26) Pontus Wernerson-Libäck (Neumann, Uski), 2:1 (19:36) Robin Palka (Turnwald, Pistilli/5-4), 3:1 (20:57) Bräuner (Aichinger, Messing), 4:1 (27:49) Tiainen (Bacek), 5:1 (31:06) Kiss (Robin Palka, Turnwald), 6:1 (33:49) Pistilli (Christmann, Messing), 6:2 (48:02) Heatley (Neumann, Pontus Wernerson-Libäck/5-3), 7:2 (51:08) Bräuner (Pistilli, Christmann), 8:2 (52:29) Tiainen (Turnwald, Selan/5-4).

Strafen: Hannover 10 + 5 + Spieldauer (Pohl), Duisburg 14.

Schiedsrichter: Schmidt/Meier.

Zuschauer: 3786.

