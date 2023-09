Eric Stephan verstärkt die Abwehr des EV Duisburg

Duisburg. Der 29-jährige Verteidiger bringt viel DEL2-Erfahrung mit nach Duisburg. Zweimal wurde er gar Meister. Test am Sonntag in Heerenveen.

Elf Jahre ist es nun schon her, da hat Eric Stephan einmal sechs Spiele mit einer Förderlizenz für den EV Duisburg bestritten. Nun kehrt der inzwischen 29-jährige Verteidiger zum Eishockey-Oberligisten zurück – und hat die Erfahrung von 435 DEL2-Spielen und 59 Partien in der DEL im Gepäck. Garniert mit den errungenen DEL2-Meisterschaften mit den Kassel Huskies (2016) und den Löwen Frankfurt (2017). „Als mir unser Geschäftsführer Tom Södler sagte, dass Eric zu bekommen wäre, haben ich ihm sofort gesagt, dass wir alles tun sollten, um ihn nach Duisburg zu holen“, sagt Trainer Alex Jacobs. „Einen solchen Spieler zu diesem Zeitpunkt der Saison zu bekommen, ist nicht gerade gewöhnlich.“ In der vergangenen Saison war der gebürtige Berliner für die Bayreuth Tigers an der Scheibe, im Jahr zuvor für den EC Bad Nauheim.

Kurzzeit-Fuchs spielt in Heerenveen

Eric Stephan wird am Dienstag zum Team stoßen und am darauf folgenden Wochenende erstmals (wieder) für die Füchse spielen. Damit wird er am Sonntag (16 Uhr) im Auswärtsspiel bei den Heerenveen Flyers fehlen. Bei den Niederländern spielt übrigens der Finne Henri Ruotsalainen, der in der Saison 2020/21 in der Vorbereitung für den EVD aufgelaufen war, ehe die komplette Spielzeit pandemiebedingt abgesagt worden war. „Die Flyers sind eine gute Mannschaft, die auch den Körper einzusetzen weiß. Für uns geht es in dem Spiel darum, uns weiter zu finden, die ersten erarbeiteten Dinge aus dem Training umzusetzen und die richtige Einstellung an den Tag zu legen“, so Jacobs. „Denn auch wenn es mal nicht so gut laufen sollte: Arbeiten kann man immer.“

Inzwischen ist mit Mason Mitchell auch der dritte Kontingentspieler eingetroffen. „Er macht einen guten Eindruck, ist schnell und hat einen guten Schuss“, erklärt der Trainer, der allerdings nicht auf den kompletten Kader zurückgreifen kann. Neben Eric Stephan fehlt auch der weiterhin verletzte Thomas Ziolkowski. Dennis Mensch wird sechs bis acht Wochen nicht mitmachen können; der 19-Jährige hat sich beim Training einen Handbruch zugezogen.

