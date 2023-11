Erfolgserlebnis für ASC Duisburg vor langer Pause

Duisburg Der ASC Duisburg kann sich beim Auftritt in Ludwigsburg auf seine Nationalspieler verlassen. Gute Leistung des DSV 98 gegen Esslingen.

Der ASC Duisburg hat sich erfolgreich in die lange Winterpause verabschiedet. Der Tabellendritte der Wasserball-Bundesliga wurde in der Partie beim SV Ludwigsburg seiner Favoritenrolle gerecht, indem er mit 12:9 (2:2, 5:1, 2:2, 3:4) die Oberhand behielt.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ließen die Nationalspieler die Gäste auf die Siegerstraße abbiegen. Lukas Küppers und Sascha Seifert, erstmals nach seinem Fingerbruch wieder im Einsatz, schnürten jeweils einen Doppelpack, Aleks Sekulic erhöhte auf 7:2 (14.). Bis zum 9:3 (21.) hatte der ASCD im Sportbad Neckarpark deutlich Oberwasser. Dann schlich sich der Schlendrian ein. „Nach dem starken zweiten Viertel hatten wir einen Konzentrationsausfall. Dass es nach einer Sechs-Tore-Führung nochmal knapp wird, darf uns nicht passieren“, haderte Trainer Vuk Vuksanovic mit dem Durchhänger. Nach dem 10:6 (27.) zeigte sich, dass Ludwigsburg individuell gut besetzt ist. Ex-Amateur Andrei Covaci, Nationalspieler Zoran Bozic und der Slowake Timotej Filo Ludwigsburg brachten den SVL auf 10:9 (30.) heran. In den nächsten beiden Duisburger Angriffen kassierte Bozic eine Hinausstellung. Kapitän Dennis Eidner und der später zum Spieler des Tages gewählte Lukas Küppers sorgten routiniert dafür, dass der ASCD den Kopf aus der Schlinge zog.

Lukas Küppers war beim Sieg des ASCD in Ludwigsburg bester Torschütze. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Das nächste Pflichtspiel bestreiten die Amateure erst in 83 Tagen. Am 17. Februar geht es zum OSC Potsdam. Die vier Nationalspieler – neben Küppers, Seifert und Sekulic noch Centerverteidiger Philipp Dolff – sind bis dahin möglicherweise schwer beschäftigt. Beim am Montag beginnenden Lehrgang in Becej (Serbien) will sich das Quartett für die Europameisterschaft empfehlen. Sollte Deutschland zwischen dem 3. und 14. Januar in Kroatien (Dubrovnik und Zagreb) zur Hochform auflaufen, könnte es mit der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Doha (Katar, 2. bis 18. Februar) klappen.

Tore: Küppers (4), Eidner, Seifert (je 2), Gusakov, Ilinger, Kolak, Sekulic.

Sieg des Duisburger SV 98 war nie in Gefahr

„Das war gut“, meinte Christian Vollmert, der Trainer des Duisburger SV 98, nach dem 12:7 (3:1, 3:3, 5:0, 1:3)-Erfolg über den SSV Esslingen. Wie schon gegen Bochum und München sorgten die Blau-Weißen schnell für klare Verhältnisse. Angeführt von Nick Möller legte der Tabellenzweite ein 5:1 (10.) vor. Anschließend kamen die Schwaben, die im Sommer aus der Gruppe A abgestiegen sind, besser ins Spiel und verkürzten auf 6:4. Nach der Pause führten die 98er mit vier Treffern in nicht mal vier Minuten die Entscheidung herbei. „Wir waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr und hätten sogar noch etwas deutlicher gewinnen können“, so Vollmert: „Bis jetzt läuft’s wirklich sehr zufriedenstellend. Die jungen Spieler bringen sich gut ein, wir haben im Training dadurch mehr Möglichkeiten und können verstärkt an Taktik und Abläufen arbeiten. Das zahlt sich aus.“

Am Wochenende haben die 98er spielfrei, am 9./10. Dezember geht es zuhause gegen die SG München und den SV Bayer Uerdingen.

Tore: Möller (4), Tanaskovic (3), Schmidt (2), Grohs, Gromann, Smajic. (kök)

