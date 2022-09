Erfolgreiches Wochenende für die Talente des DSC Preußen

Duisburg. Bei Endrundenturnieren auf eigener Anlage springen für die Duissernerinnen starke Platzierungen heraus. U-12-Team holt den Verbandsliga-Titel.

Die Hockey-Jugendabteilung des SC Preußen Duisburg hat ein sehr erfolgreiches Wochenende hinter sich. Sowohl die weibliche Oberliga-Endrunde der Altersklasse U 14, als auch die Verbandsliga-Endrunde der U 12 wurde auf der vereinseigenen Anlage an der Futterstraße ausgetragen. Das beflügelte die Preußen-Mädels offenbar so sehr, dass am Ende ein erster und ein zweiter Platz heraussprangen.

Vor allem der zweite Platz der U 14 geht als großer Erfolg durch. In der zweithöchsten Spielklasse in Nordrhein-Westfalen musste sich das Team von Trainer Frédéric Wisniewski nach tollem Kampf lediglich Schwarz-Weiß Köln geschlagen geben. In der ersten Partie setzten sich die Duisburgerinnen verdient mit 2:0 gegen den TV Jahn Hiesfeld durch, wobei Mara Thamm und Luisa Marx die Treffer erzielten. Es folgte das Duell der beiden besten Mannschaften der Endrunde, das der DSC in einem knappen Spiel mit 0:2 gegen Köln verlor. Zum Abschluss gab es noch das dritte Endrundenspiel gegen den Marienburger SC, was das Wisniewski-Team zwar knapp, aber verdient mit 1:0 für sich entscheiden konnte. Hannah Boucherihan war für den Treffer zuständig. Coach Wisniewski hatte für den Auftritt seiner Mannschaft nur Positives über: „Ich bin sehr stolz auf die Mädels. Als junges Teams haben sich die Mädels den zweiten Platz redlich verdient und für eine starke Saison belohnt.“

Ausrufezeichen gegen Düsseldorfer HC

Tags darauf waren dann die vier besten U-12-Teams in der Verbandsliga in Duissern an der Reihe. Wie in der Altersklasse üblich, gab es zunächst zwei Halbfinal-Duelle. Während der Crefelder HTC mit 1:0 gegen Blau-Weiß Köln gewann, setzte der DSC schon ein Ausrufezeichen und schlug den Düsseldorfer HC mit 3:0 (Tore: Zoe Brewko, Frieda van der Ploeg und Greta Bathen). So kam es am späten Nachmittag zum Showdown mit Krefeld, in dem die Duisburgerinnen einmal mehr ihre Leistung abriefen und verdient mit 3:0 gewonnen. Für die Tore sorgten erneut Brewko, Hannah Osterfeld und Zoe Wuttke.

Trainerin Vanessa Schoonderwoert war überglücklich: „Wir haben während der gesamten Saison kein einziges Gegentor bekommen, was eine unglaublich gute Statistik ist. Damit hätte ich vor der Saison niemals gerechnet.“ (knü)

