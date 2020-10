Erfolgreicher Doppelpack für Aufsteiger Meiderich 06/95

Duisburg. Der Duisburger NRW-Ligist holt zwei Siege am Wochenende. Vereinskolleginnen geben in der Verbandsliga den ersten Punkt ab, sind aber zufrieden.

Das war ein richtig gelungenes Wochenende für Aufsteiger Meiderich 06/95 in der Tischtennis-NRW-Liga der Männer. Nach zuvor 3:5 Punkten zum Saisonstart gab es in den beiden Heimspielen gegen Borussia Düsseldorf III und Mettmann-Sport zwei 8:4-Siege.

„Alle haben das geboten, was sie können. Das war eine richtig starke Mannschaftsleistung“, fand Teamsprecher Christian Knorr. Er freute sich besonders für seinen Mitspieler Arasch Hosseini: Der Neuzugang aus Heisingen, an Position zwei spielend, hatte bislang verletzungsbedingt keinen Einzelsieg für die Meidericher beisteuern können. Gegen Düsseldorf erlöste er sich dann mit einem Vier-Satz-Erfolg gegen Borussias Spitzenmann Micheal Kalaitzidis. „Araschs Spiel ist auf Tempo ausgelegt. Das konnte er nun endlich einmal ausspielen“, so Christian Knorr. Die weiteren Zähler gegen die Landeshauptstädter holten Alexander Bosliakov, Arja Hosseini (je 2), Andrzej Borkowski, Christian Knorr und Vincent Moj.

Tags darauf ging es gegen die zuvor noch ungeschlagenen Mettmanner erfolgreich weiter. „Deren Sprecher meinte nach dem Spiel, dass die größere Kampfstärke gesiegt habe. Dem pflichte ich zum Teil bei, aber ich bin auch der Meinung, dass wir spielerisch besser waren“, sagt Christian Knorr. Er holte wie Borkowski und Jörn Glomb, der diesmal anstelle von Vincent Moj spielte, einen Sieg. Doppelt punkteten erneut Bosliakov und Arja Hosseini. Weiter geht es nun erst am 14. November gegen das TT-Team Bochum.

Homberg schrammt an möglichem Punktgewinn vorbei

Michael Licht holte zwei Einzelsiege für den TTC Homberg. Foto: Rolf Kathmann / TTC Homberg

In der Landesliga war der TTC Homberg beim TTV Falken Rheinkamp III einem Punktgewinn überraschend nah, verlor aber mit 4:8. „Zwei Spiele gehen im fünften Satz in der Verlängerung verloren, das ist echt schade“, so Teamsprecher Rolf Kathmann. Alexander Gebauer lag dabei gegen Stephan Gundlach schon mit 9:3 vorn, verlor aber noch mit 10:12. Dafür krönte er im Spitzenduell gegen André Heinrich seine starke Leistung mit einem Fünf-Satz-Erfolg. „Richtig gut drauf“, so Kathmann, war Michael Licht mit zwei Siegen; den vierten Punkt holte Maarten Peltz. Am 31. Oktober steht das schwere Heimspiel gegen Rhenania Kleve an.

Die Frauen von Meiderich 06/95 kassierten im Topduell der Verbandsliga beim TTV Rees-Groin mit dem 6:6 den ersten Punktverlust der Saison, waren aber trotzdem zufrieden. „Das Ergebnis hatten wir uns vorher schon so ausgerechnet“, so Teamsprecherin Ann-Kathrin Koch, die durch eine Handverletzung gehandicapt war, aber ebenso zwei Siege holte wie Kathrin Heinrich und die diesmal an Position vier sehr starke Mirja Störmer. Am 31. Oktober steigt nun das Derby gegen den ETuS Wedau.

Die Süd-Duisburgerinnen sorgen weiter für Furore. Mit dem 7:5 gegen den SV DJK Holzbüttgen IV holten sie den zweiten Sieg gegen ein Topteam. „Nicole Louven hat super gespielt und alle drei Spiele gewonnen“, berichtet Teamsprecherin Birgit Broll, die sich mit ihren Kolleginnen über das überraschende Erfolgserlebnis freute. Carmen Könemann und Birgit Klein steuerten je zwei Siege bei.