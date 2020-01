Erfolg für die RESG Walsum in Darmstadt nach Penaltys

Mit unterschiedlichen Resultaten sind die beiden Rollhockey-Bundesliga-Teams der RESG Walsum im neuen Jahr aus den Startlöchern gekommen. Während die Männer beim RSC Darmstadt ins Penaltyschießen mussten und dort einen 8:6 (5:5, 4:4, 1:0)-Erfolg einfuhren, gingen die Frauen beim SC Bison Calenberg mit einer 5:6 (2:4)-Niederlage leer aus und stecken damit erst einmal auf dem sechsten Tabellenplatz im Achterfeld fest.

Da sieht es für die männlichen Vereinskollegen schon besser aus, denn die schoben sich durch das Erfolgserlebnis in Hessen auf Platz zwei vor – allerdings mit dem punktgleichen TuS Düsseldorf-Nord auf den Fersen, der mit dem 3:1 gegen den RSC Cronenberg die volle Punktzahl einfuhr. Das hätte auch RESG-Trainer Christopher Nusch gern geschafft. „Ein komisches Spiel“, resümierte er nachher. Wie erwartet agierten die Gastgeber aus der eigenen Abwehr heraus und warteten auf Konter. „Den Ballbesitz würde ich auf 85:15 für uns schätzen“, so Nusch. In ausreichend Tore münzte sein Team diesen Umstand aber nicht um. Stattdessen gelang Darmstadt nach den Treffern von Sebastian Haas (3. und 43.) und Xevi Berruezo (33. und 38.) immer wieder der Ausgleich, weshalb es in die Verlängerung ging.

Brandt kassiert nur einen Penaltytreffer

In dieser schoss Miquel Vila die RESG gleich wieder nach vorn (51.), doch eine Minute vor Schluss rettete Nils Koch die Hessen ins Penaltyschießen. Dort ließ der stark haltende Leon Brandt nur einen Darmstädter Versuch passieren, während auf der Gegenseite Berruezo, Haas und Jan Dobbratz verwandelten.

Silvia Romero Arola erzielte drei Treffer für die RESG. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Mindestens in die Verlängerung hätten es gern auch die Walsumer Frauen geschafft. „Aber Calenberg war ein starker Gegner, der das Spiel in der ersten Halbzeit gewonnen hat“, so Trainer Thomas Drotboom. Die Gastgeberinnen führten nach neun Minuten schon mit 3:0; bis zur Pause konnte Silvia Romero Arda mit zwei Treffern auf 2:4 verkürzen. Die Ex-Spielertrainerin legte kurz nach Wiederbeginn auch das 3:4 nach, ehe ihre Schwester Anna nach dem zwischenzeitlichen fünften Bison-Tor per Doppelpack für den Ausgleich sorgte. Vier Minuten vor dem Ende ließ Britt Stina Brandt die Niedersächsinnen aber endgültig jubeln.

„Wir verpassen es, im richtigen Augenblick den Lucky Punch zu setzen. Dann kommt hinzu, dass wir uns die Dinger fast selber reinhauen“, grämte sich Thomas Drotboom über zwei individuelle Fehler, die den beiden letzten Calenberger Treffern vorausgingen. Das Fazit des Trainers: „Diese Niederlage muss man leider mal wieder als komplett unnötig einstufen, das passiert uns in dieser Saison leider viel zu oft. Wir behalten aber unser Ziel im Auge und kämpfen auch bis zum letzten Spiel dafür.“

Am kommenden Samstag sind nur die Walsumer Männer gefordert, die um 18 Uhr in der Halle Beckersloh auf das noch punktlose Schlusslicht SG Blue Lions treffen. Für die Frauen der RESG geht es erst am 8. Februar weiter – dann auswärts und ebenfalls beim noch komplett erfolglosen Tabellenletzten, der in diesem Fall RHC Recklinghausen heißt.