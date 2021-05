Er kehrt zum Duisburger SV 1900 zurück

Duisburg. Verteidiger Ibrahim Er spielte zuletzt beim 1. FC Viersen und schließt sich nun dem DSV 1900 an, für den er schon von 2016 bis 2018 gespielt hat.

Die Saisonplanung des Duisburger SV 1900 biegt auf die Zielgerade ein. Im Laufe der nun beginnenden Woche dürfte der Kader an der Düsseldorfer Straße komplett sein. Ein weiterer Neuzugang ist bei den Schwarz-Roten ein alter Bekannter: Vom 1. FC Viersen kehrt Ibrahim Er zum DSV zurück.

Erfahrung für die Innenverteidigung

„Wir haben mit Bünyamin Sari und Yavuz Erdogan zwei junge Innenverteidiger, die auch absolut das Zeug dazu haben, diese Rolle in der Landesliga zu spielen“, sagt DSV-Trainer Deniz Aktag. „Allerdings wollte ich neben unserem Kapitän Pierre Kanzen einen weiteren erfahrenen Mann auf dieser Position haben, der auch das Kommando übernehmen kann. Zudem weiß man nach der langen Corona-Pause nicht, wie schnell es zu Verletzungen kommt“, wollte sich der neue Coach in Wanheimerort personell absichern.

Ausreichend Erfahrung bringt Er jedenfalls mit. Jene aus 84 Spielen in der Oberliga hatte er sogar schon in petto, als er vor fünf Jahren zum ersten Mal an der Düsseldorfer Straße anheuerte – sie stammt aus seiner Zeit beim VfB Speldorf und beim VfR Fischeln. 2018 wechselte er zu Teutonia St. Tönis und war dort Stammspieler des Landesligisten. Ein Jahr später zog es ihn zum 1. FC Viersen in die Bezirksliga, mit dem ihm der Landesliga-Aufstieg gelang.

