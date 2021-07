Entwarnung beim MSV Duisburg: Team nimmt das Training auf

Pavel Dotchev nimmt mit den Fußballern des MSV Duisburg am Montag das Training wieder auf.

Duisburg. Wie der MSV Duisburg vermeldete, sind die jüngsten Testungen negativ ausgefallen. Der Ligastart in Osnabrück ist nicht mehr gefährdet.

Aufatmen beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg. Die Zebras können am Montag das Training wieder aufnehmen und sich auf den Saisonstart am Freitag beim VfL Osnabrück (19 Uhr, Bremer Brücke) vorbereiten. Wie der Verein mitteilte, sind die PCR-Tests, die am Wochenende erfolgt waren, durchweg negativ ausgefallen.

Am Freitag hatte der MSV drei Corona-Fälle vermeldet. Stürmer Azizi Bouhaddouz und zwei weitere nicht namentlich benannte Spieler wiesen positive Corona-Testresultate auf. Daraufhin sagte der MSV seine Teilnahme am eigenen Traditionsturnier mit dem VfL Bochum und Borussia Dortmund ab. Das Trio verbleibt weiter in häuslicher Quarantäne.

Die übrigen Spieler erhielten im Zuge der jüngsten Testreihe Entwarnung und können am Montag das Training wieder aufnehmen. Dies erfolgt auf der Vereinsanlage an der Westender Straße in Meiderich unter verschärften Hygiene-Regeln, wie der MSV mitteilte.

MSV-Trainer Pavel Dotchev sprach am Freitag von einer „bitteren Pille, die wir schlucken müssen.“ Der 55-Jährige wollte das Traditionsturnier als Generalprobe für den Saisonstart in Osnabrück. Ein für Dienstag geplantes Testspiel gegen die SpVgg Erkenschwick hatte der MSV bereits vor geraumer Zeit abgesagt, weil es zu nahe am ersten Punktspiel der Zebras terminiert war.

Duisburgs Trainer will nun Spielsituationen simulieren

Dotchev will nun im Training Spielformen simulieren, um für den Start bestmöglich gewappnet zu sein. Neuzugang Oliver Steurer, der am Donnerstag vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim nach Duisburg gewechselt war, soll die nun anstehenden Trainingseinheiten nutzen, um Bindung zu seiner neuen Mannschaft zu erhalten. Der MSV hat den 26-Jährigen verpflichtet, um die Defensive zu stärken. Steurer soll mittelfristig in der Innenverteidigung der Meidericher die Rolle des Führungsspielers zu erlangen.

Aktuell haben in der Abwehrzentrale Stefan Velkov und Dominic Volkmer die Nase vorn. Das Duo hat eine solide Vorbereitung gespielt. Vincent Gembalies, der nach einer Muskelverletzung ins Training einsteigen will, und Dominik Schmidt (Knieprobleme) stehen nicht zur Verfügung. Innenverteidiger Tobias Fleckstein wird aktuell mit den Drittligisten Türkgücü München und Hallescher FC in Verbindung gebracht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg