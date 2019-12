Duisburg. Die Duisburger Hockeyfrauen müssen sich in Bonn trotz Führung mit einem Remis begnügen. Für die CR-Männer läuft es dagegen nach Wunsch.

Enttäuschung trotz des ersten Punktgewinns bei Raffelberg

Die Hockeyspielerinnen des Club Raffelberg stehen in der 1. Bundesliga weiter ohne echtes Erfolgserlebnis da. Zwar gab es am Samstagabend beim Bonner THV beim 2:2 (2:0) den ersten Punktgewinn, dennoch ging das Remis eher als Enttäuschung durch. Gestern folgte eine überdeutliche 1:10 (0:4)-Pleite gegen Uhlenhorst Mülheim, wodurch der CR weiterhin das Tabellenende ziert. Trainerin Susi Wollschläger war enttäuscht: „Wir waren gegen Bonn total überlegen und hatten auch zu großen Teilen die Spielkontrolle. Aber leider belohnen wir uns nicht und leiden an unserer Abschlusschwäche.“

Am Samstag hatten die Grün-Schwarzen von Beginn an mehr vom Spiel und kamen immer wieder zu guten Torchancen. Dass es zur Pause durch die Treffer von Sophia Frach (16.) und Carolin Schmid (26.) nur 2:0 stand, machte einmal mehr das große CR-Problem deutlich: Dem Wollschläger-Team fehlt der Torinstinkt. „Wir haben nach dem 2:0 mehrfach glasklare Chancen und machen sie einfach nicht rein. Wir schießen keine Tore und das ist bei dem Aufwand, den wir betreiben, einfach zu wenig. Das ist schon ziemlich frustrierend, zumal die Mädels immer wieder angerannt sind und sich nie aufgegeben haben“, so Wollschläger.

Zweistellige Niederlage gegen Uhlenhorst

Tags darauf waren andere Dinge ausschlaggebend. Die Clubdamen spielten gegen den Favoriten aus Mülheim einigermaßen mit, aber mehr eben auch nicht. Dabei kam der CR nie wirklich ins Spiel und oft einen Schritt zu spät – gedanklich und spielerisch. Immerhin gab es von Gäste-Coach Daniel Kamphaus ein nett gemeintes Kompliment: „Der CR hat gut mitgespielt, aber seine Chancen eben nicht genutzt.“ Wollschläger war weniger gut gelaunt: „Wir waren am Anfang leider nicht präsent und lagen dann früh zurück. Insgesamt waren wir nicht in der Lage wirklich dagegenzuhalten und kassieren leider am Ende auch zu viele Tore. “ Den Ehrentreffer besorgte Judith Bock (46.) zum zwischenzeitlichen 1:6.

Fünf Tore: Tobias Prost. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

In der 2. Regionalliga der Männer hat der Club Raffelberg seinen Aufwärtstrend bestätigt und beim THC Münster einen verdienten 9:6 (6:2)-Sieg eingefahren. Durch den dritten Sieg in Serie hat sich der CR auf den zweiten Tabellenplatz verbessert und liegt nur noch einen Zähler hinter der ETG Wuppertal zurück, die gestern in Aachen patzte.

„Wir wussten schon vor dem Spiel, dass Wuppertal verloren hat. Das war natürlich ein zusätzlicher Motivationsschub. Jetzt haben wir für die Rückrunde eine sehr gute Ausgangslage geschaffen“, so Trainer Tim Leusmann, dessen Team mit einer starken ersten Hälfte die Weichen auf Sieg stellte, es aber dann noch unnötig spannend machte: „Wir haben insgesamt fünf Zeitstrafen kassiert und waren dadurch fast durchweg in Unterzahl. Dennoch war der Sieg nie wirklich gefährdet.“ Tore: Tobias Prost (5), Leonid Sachenko (2), Julius Oberem, Felix Weber