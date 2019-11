Die B-Junioren von TuRa 88 Duisburg (in rot, hier im Ligaspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen) spielen um den Einzug in den Niederrheinpokal.

Duisburg. Bei den A- und C-Junioren wird das Halbfinale ausgetragen. Bei den B-Jungs geht es zwischen dem FSV und TuRa um den FVN-Pokal-Startplatz.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Entscheidungen im Kreispokal stehen an

Die Kreispokalwettbewerbe im Juniorenfußball biegen auf die Zielgerade ein – natürlich einmal davon abgesehen, dass die Finalspiele im Kreis Duisburg/Mülheim/Dinslaken wie jedes Jahr gebündelt am Saisonende ausgetragen werden.

Bei den A-Junioren stehen in dieser Woche die Halbfinalduelle auf dem Plan. Dabei ist die TuS Mündelheim als Kreisklassenvertreter am Dienstag (19.30 Uhr) gegen das Leistungsklassenteam des VfB Speldorf der Underdog, hat aber die große Chance, mit einem Sieg den Niederrheinpokal zu erreichen. Doch auch die beiden Halbfinalverlierer spielen noch einen dritten Teilnehmer am FVN-Pokal aus. Tags darauf treffen ebenfalls um 19.30 Uhr Hamborn 07 und der FSV Duisburg aufeinander. Die Löwen sind Vierter der Leistungsklasse; der FSV spielt in der Niederrheinliga um den Klassenerhalt.

Die B-Junioren haben ihre Halbfinalspiele bereits hinter sich gebracht. Am Dienstag (18 Uhr) stehen sich der FSV Duisburg und TuRa 88 Duisburg im Spiel um den dritten Startplatz im FVN-Pokal gegenüber. Der FSV ist Dritter der Leistungsklasse, die Roten Teufel aus Neudorf belegen aktuell Rang sechs in der Niederrheinliga. Die Finalteilnehmer am 11. Juni auf der Anlage des 1. FC Mülheim sind Croatia Mülheim und Hamborn 07.

Das Halbfinale der C-Junioren geht am Dienstag und Mittwoch über die Bühne. Den Anfang machen SuS 09 Dinslaken, Zweiter der Leistungsklasse, und Viktoria Buchholz, die in der gleichen Liga Rang drei einnimmt, am Dienstag. Los geht’s um 18.30 Uhr. Exakt 24 Stunden später steht ein Stadtteil-Derby an: Der Leistungsklassen-Vierte Rhenania Hamborn erwartet Hamborn 07, den Fünften der Niederrheinliga.

Da es bei den D-Junioren keinen Niederrheinpokal gibt, ist in dieser Altersklasse keine Eile geboten. Hier steht am 22. und 25. Januar gerade erst das Achtelfinale auf dem Spielplan.