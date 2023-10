ELF folgt den Clubs: Nur ein neues Team

Duisburg. Konsolidierung geht vor: Außer Madrid kein weiteres neues Team in der ELF für die Saison 2024. Leipzig geht nach Rückzug nicht an den Start.

Als vor gut einer Woche das Endspiel um die Meisterschaft in der European League of Football stattfand, hatte das in Duisburg spielenden Rhein Fire zu einem Eignertreffen der Clubs eingeladen – gemeinsam mit Frankfurt Galaxy und den Vienna Vikings, die so etwas wie die „Großen Drei“ in der Liga bilden, die nun seit drei Jahren existiert. Das Ziel: Die Clubs wollen mehr Einfluss bei Liga-Entscheidungen – und sie wollen, dass sich die ELF konsolidiert, ehe sie bedingungslos expandiert und letztlich sich selbst schädigt, wenn Teams aus dem laufenden Spielbetrieb aussteigen. Das ist den Leipzig Kings passiert; die Prague Lions standen kurz davor, traten zu einem Spiel nicht an. Angesichts der hohen Spieltagskosten kein Pappenstiel für den jeweiligen Gegner.

Madrid Bravos sind neu dabei

Offenbar hat das Wirkung bei der ELF gezeigt. Denn neben den Madrid Bravos, deren Aufnahme schon seit vielen Wochen bekannt war, wird es kein weiteres neues Team geben. Auch die Leipzig Kings werden nicht an den Start gehen – zumindest nicht in der Spielzeit 2024. „Die Besitzergruppe hat in den zurückliegenden Monaten hinter den Kulissen hart gearbeitet und geht mit hohen Ambitionen an den Start“, wird ELF-Commissioner Patrick Esume in einer Mitteilung der Liga zitiert. „Bevor die Liga zur Saison 2025 weiter aufgestockt wird, werden wir das kommende Jahr nutzen, um unsere Schiedsrichter fort- und auszubilden sowie die Standards in allen relevanten Bereichen der ELF zu verbessern.“ Das Endspiel 2024 wird am 22. September in Schalke ausgetragen.

