Eishockey-Regionalligisten fordern differenzierte Lösung

Duisburg. In einer gemeinsamen Erklärung betonen die elf Vereine die Bedeutung des Amateursports. Sie nehmen Politik und Verbände dabei in die Pflicht.

Die Unzufriedenheit bei vielen Sportvereinen ist groß. Nachdem zahlreiche Vereine Zeit und Geld in Hygienekonzepte investiert hatten, trifft sie der aktuelle zweite Corona-Lockdown hart. Die Vereine der Eishockey-Regionalliga West, zu denen auch der EV Duisburg zählt, haben nun eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie fordern, weiterhin trainieren und spielen zu dürfen.

„Der Amateursport hat eine wichtige gesellschaftliche Funktion und ist auch oder gerade in diesen schwierigen Zeiten von besonderer sozialer Bedeutung“, betonen die elf Clubs. „Die Vereine haben seit dem Sommer große zeitintensive Anstrengungen unternommen um geeignete Hygienekonzepte sowohl für den Trainings- als auch Spielbetrieb sukzessive zu entwickeln, entsprechend zu erproben und zu verfeinern. Diese Konzepte wurden von den entsprechenden örtlichen Behörden geprüft, gelobt und als geeignet eingestuft. In den letzten beiden Monaten gab es in der Umsetzung keinerlei Beanstandung, eine direkte Auswirkung des durchgeführten Trainings- und Spielbetriebs beim Eishockey in NRW auf die gestiegenen Infektionszahlen konnte nirgendwo nachgewiesen werden. Trotzdem sollen nun Kinder und Jugendliche, die die wichtige und unverzichtbare Basis des Eishockeysports bilden, sowie Erwachsene, für die ihr Sport mehr ist als eine beliebige Freizeitgestaltung, ausgesperrt werden.“

Willkür statt differenzierter Betrachtung

Die Regionalligisten betonen, dass es nötig ist, Maßnahmen gegen die „exponentielle Dynamik der gestiegenen Infektionszahlen“ zu ergreifen. „Aber diese Maßnahmen sollten differenziert getroffen und transparent begründet werden. Dies ist aber bezogen auf den Eishockeysport in den Beschlüssen und Verordnungen nicht erkennbar. Schon allein die lapidare Einordnung des Amateursportbetriebs in den Bereich der Freizeitgestaltung wird dem Anspruch unserer Vereine nicht gerecht und lässt keine differenzierte Betrachtung erkennen, sondern eher Willkür vermuten“, heißt es in der Erklärung.

Von der Bundes- wie der Landesregierung fordern die Vereine differenzierte und situationsgerechtere Entscheidungen, nehmen dabei aber auch die Verbände in die Pflicht. „Die Vereine der Regionalliga West fordern die zuständigen Verbände, den Deutschen Eishockey-Bund sowie den Eishockeyverband Nordrhein-Westfalen, auf, ihren Einfluss im Sinne ihres Satzungszweckes, der Förderung des Eishockeysports im Jugend-, Nachwuchs- und Seniorenbereich, bei den verschiedenen politischen Stellen geltend zu machen. (...) Unter der Federführung der Vereine mit den entsprechenden Hygienekonzepten lernen Kinder und Jugendliche jeden Tag, verantwortungsvoll und solidarisch mit der momentanen Situation umzugehen.“

Keine normale Saison zu erwarten

Dass eine normale Saison nicht zu erwarten ist, sei den Vereinen bewusst, sie fordern aber Unterstützung bei der Wiederaufnahme eines Spielbetriebs; dabei seien „Meisterschaftswettbewerbe, Auf- und Abstiege nachrangig“. Das Spielen selbst solle im Vordergrund stehen.

Dass die Vereine – zumindest mit Blick auf andere Bundesländer – nicht alleine stehen, zeigt ein Zitat der Sportministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Stefanie Drese: „Sport, Bewegung und Abwechslung sind für Kinder und Jugendliche enorm wichtig für Körper und Geist. Wir wollen deshalb das Vereins-Training in festen Gruppen und unter Einhaltung von Hygieneregeln für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren im November ermöglichen.“ Allerdings: Auch in „Meck-Pomm“ darf Sport derzeit nur alleine, zu zweit und mit Personen des eigenen Hausstandes ausgeübt werden.