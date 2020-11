Eishockey-Regionalligisten beraten Szenarien für Neustart

Duisburg. Die elf Teams der Eishockey-Regionalliga West tauschen sich regelmäßig darüber aus, mit welchem Modus es weitergehen kann. LSB bietet Hilfe an.

Erik Buschmann steht wieder auf dem Eis – und hat im Spiel Deutschland gegen Deutschland sogar einen Scorerpunkt verbucht. Der 22-jährige Verteidiger aus Moers, der in der Saison 2018/19 noch für den EV Duisburg gespielt hat, läuft derzeit beim Deutschland-Cup für die „Top Team Peking“ genannte deutsche U-23-Nationalmannschaft auf, die als Ersatz nach Absagen aus Russland, der Schweiz und Norwegen einsprang und das Auftaktspiel in Krefeld gegen die deutsche A-Nationalmannschaft mit 2:7 verloren hat.

Ehe es für die Füchse wieder losgeht, dürften noch einige Wochen vergehen. Mindestens für den Rest des Novembers gelten noch die Lockdown-Verordnungen. Die Vereine der Eishockey-Regionalliga haben sich inzwischen in Form einer Telefonkonferenz beraten, wie es weitergehen kann – dieser Austausch soll im Wochenrhythmus fortgesetzt werden. Gemeinsamer Konsens: „Wir wollen die maximal mögliche Anzahl von Spielen absolvieren“, erklärt der EVD-Vorsitzende Stavros Avgerinos. Das klingt noch wenig konkret, was vornehmlich damit zu tun hat, dass keiner weiß, wann die Corona-Pandemie einen Spielbetrieb zulässt.

Modus, Liveübertragungen, Fördergelder

„Wir haben auch schon über mögliche Modi Gedanken gesprochen, um zu klären, wie es weitergehen könnte“, so Avgerinos. „Die Vereine werden sich nun ihre Gedanken machen und Vorschläge für den Eishockey-Verband NRW entwickeln“, erklärt Avgerinos. Dabei ist noch völlig unklar, ob alle elf – nach dem Rückzug des ESV Bergisch Gladbach – verbliebenen Vereine an den Start gehen können. „An einigen Standorten ist noch unklar, ob es nach dem Lockdown dort weiterhin Eis geben wird“, so der oberste Fuchs. Eine Variante für einen Spielbetrieb wären daher auch kleinere Pokalwettbewerbe.

Zudem wurde das Thema staatlicher Fördergelder thematisiert. Bevor sich der Verband mit den Regionalligisten ausgetauscht hatte, führen die Verbandsverantwortlichen diesbezüglich Gespräche mit dem Landessportbund NRW, der seine Hilfe angeboten hat. Da bei Aufnahme eines Spielbetriebs zudem völlig unklar ist, ob und wie viele Zuschauer zugelassen sein werden, wurde auch das Thema möglicher Liveübertragungen im Internet angeschnitten. Mit all dem werden sich die Vereine auch in den nächsten Wochen weiterhin beschäftigen.

Derweil hat der Deutsche Eishockey-Bund auch den Spielbetrieb für seine Nachwuchsligen unterbrochen und erklärt, dass der Abstieg, nicht aber der Aufstieg ausgesetzt wird. Die U-20-Jungfüchse spielen in der DNL3.