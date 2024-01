Eishockey-„Du-isburg“ verabschiedet sich von Anne Müller

Duisburg Anne Müller war die Seele des Duisburger Eishockeysports und bei den Fans der Füchse ungeheuer beliebt. Nun hat ihr Herz aufgehört zu schlagen.

Wie die Stadt heißt, deren Eishockeyverein Anne Müller so liebte? Sie hätte wohl so etwas wie „Du-isburg“ gesagt. Das ganze Versehen mit einem bayrischen Akzent. Wenn man Anne dann sagte, dass Duisburg doch eher wie „Düsburg“ ausgesprochen wird, dann hat sie meist gegrinst. Als ob sie das nicht wüsste. Sie hat sich ganz offenbar einen Spaß daraus gemacht, „Du-isburger“ mit der etwas zu bayrischen Aussprache auf die Schippe zu nehmen. Nun hat ihr Herz, das so voller Lebenfreude war, aufgehört zu schlagen.

Anne Müller war… Ja, was war sie? Ein Fan schrieb, sie sei so etwas wie eine Mutter gewesen. Andere wiederum meinten: die gute Seele des Duisburger Eishockeys. Und ich selbst, ich kannte sie seit ich 1987 im Alter von zwölf Jahren zum ersten Mal ein Eishockeyspiel an der Wedau gesehen hatte und von Beginn an gefangen war von diesem Sport, von der Atmosphäre, von der Art und Weise, wie Eishockeyfans ihren Sport leben. Denn für Eishockeyfans ist Eishockey mehr als ein Sport – und Anne war ein Paradebeispiel dafür. Sie stammte aus Bayern, doch ihre Liebe galt „Du-isburg“.

Ein Fan der ersten EVD-Stunde

Schlecht gelaunt? So gab es Anne Müller so gut wie nie. Nur eben, wenn sie sich um den Duisburger Eishockeysport, den sie so sehr im Herzen trug, sorgte. Bei Jahreshauptversammlungen des EVD etwa. Da konnte Anne resolut sein.

Schon in den Achtzigern war sie da, wer damals in die Eissporthalle ging, kannte Anne Müller, sie war beim Fanclub Eishockeyfreunde Duisburg engagiert, erlebte das Ende des DSV 87, den Neustart am 27. November 1991, als der Eissport-Verein Duisburg aus der Taufe gehoben wurde – und war von dessen erster bis zu ihrer letzten Stunde ein glühender Fan.

Bei so vielen Auswärtsfahrten war sie immer eine Ansprechpartnerin, sie führte lange Zeit den Fanstand der Füchse, als der noch in einer Blockhütte innerhalb der Eissporthalle untergebracht war, oder sie half dem Verein beim Kartenverkauf. Und sie trug stets ein Lachen im Gesicht. Sie konnte sich dabei auch über sich selbst amüsieren. Einmal, als der DSV 87 die Aufstiegsrunde zur Bundesliga erreicht hatte, fragten wir Anne, die schließlich aus Bayern stammte: „Du, sag mal, wo liegt denn Peißenberg?“ Ihre Antwort: „Waagerecht unter Landsberg.“ Sie stutzte kurz – und lachte sich über ihren Versprecher schlapp. Und noch Jahre später, wenn jemand das Wort Peißenberg erwähnte, amüsierte sie sich über ihren lustigen, kleinen Fauxpas. „Nebenbei“ war sie freilich auch Fan der Eishockey-Nationalmannschaft.

Zu sagen, die EVD-Fans hätten Anne gemocht, käme der Wirklichkeit nicht einmal im Ansatz nahe. Sie wurde von den Füchse-Fans geliebt. Und daran wird sich auch nichts ändern, da sie in den Herzen weiterleben wird.

