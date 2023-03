Eintracht Duisburg will den positiven Trend fortsetzen

Duisburg. Beim Frauenhandball-Oberligisten Eintracht Duisburg lief es zuletzt gut. Die HSG Hiesfeld/Aldenrade steht allmählich unter Druck.

Mit zwei Auswärtsspielen geht es für die Duisburger Handball-Oberliga-Damen weiter. Während sich Eintracht Duisburg aktuell im Aufwind befindet, konnte die HSG Hiesfeld/Aldenrade ausgerechnet seit dem Derby gegen die Eintracht Mitte Dezember nicht mehr punkten.

TV Biefang – Eintracht Duisburg (Samstag, 17.30 Uhr): „Die spannendste Frage für das kommende Duell ist leider wieder die nach dem Kader, da wir erneut einige kranke und angeschlagene Spielerinnen haben“, ist für Eintrachts Torwarttrainerin Anja Bensch noch nicht absehbar, wer am Samstag alles fehlen wird. Besonders ärgerlich werden die Ausfälle, die Schlüsselpositionen betreffen, sein.

„Wir müssen zum TV Biefang, einer Truppe mit jungen Nachwuchsspielerinnen. In der Halle wird es laut sein und es darf nach Herzenslust mit Harz gespielt werden. Das dürfte ein aufregendes und temporeiches Duell werden“, so Anja Bensch. Dennoch gibt es auf Seite der Eintracht die Hoffnung, dagegen halten zu können. Zudem ist der Plan der Duisburgerinnen, mit stabiler Abwehr zu agieren und so nicht direkt mit fünf, sechs Toren zurückzuliegen.

SSV Gartenstadt – HSG Hiesfeld/Aldenrade (Samstag, 20 Uhr): Dass die Gastgeberinnen zuletzt auch einige Male Federn ließen, kommt der HSG durchaus gelegen. „Ich wittere unsere Chance, endlich wieder zu punkten – es wird auch Zeit, denn das Eis wird langsam dünner und unser Oberligaplatz für die kommende Saison ist noch nicht sicher, nachdem zuletzt die Teams im unteren Tabellendrittel ordentlich Zähler einsammeln konnten“, weiß HSG-Spielertrainerin Britta Borchert um die enge Konstellation im Mittelfeld der Tabelle.

Das Ziel der Veilchen lautet, an die letzte Woche anzuknüpfen, wo die Leistung wieder deutlich besser war als zuletzt. „Dann sind wird Samstagabend hoffentlich wieder voll in der Spur – vorausgesetzt, wir können das abrufen, was wir uns vornehmen“, gibt sich die Übungsleiterin optimistisch. Allerdings muss die HSG den Ausfall einer Leistungsträgerin kompensieren. Mit Ines Seidel wird in der Partie in Gartenstadt erneut eine wichtige Angriffsspielerin nicht zur Verfügung stehen..

