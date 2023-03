Eintracht Duisburg vor wichtigem Spiel gegen Überruhr

Duisburg. Eintracht Duisburg steht in der Frauenhandball-Oberliga gegen Überruhr unter Zugzwang. HSG mit Doppelprogramm gegen Biefang.

Endspurt im Handball – auch bei den Duisburger Damen. Noch ein Spiel vor der Osterpause und im Anschluss an diese letzte Unterbrechung stehen noch vier Duelle an.

Während in der Handball-Oberliga die HSG Hiesfeld/Aldenrade in die Spur zurückgefunden hat, musste die Eintracht nach einem Zwischenhoch zuletzt zwei Rückschläge hinnehmen. Umso wichtiger wird das nun anstehende Duell fürs letztgenannte Team werden. Denn die Eintracht muss am Sonntagnachmittag um 16.30 Uhr beim Tabellennachbarn HSV Überruhr II antreten. Beide Mannschaften trennen nur zwei Punkte. Doch während die Duisburgerinnen auf einen Abstiegsrang zurückgekehrt sind, steht der HSV knapp über dem Strich.

Duisburger Derby am Sonntag

Die HSG Hiesfeld/Aldenrade muss bei noch zehn zu vergebenen Zählern aufpassen, nicht mehr unten reinzurutschen. Das Team der Spielgemeinschaft steht im Tabellenmittelfeld ohne Kontakt nach oben oder unten. Das soll auch so bleiben. Gleiches gilt für die „Zweite“ der Veilchen, die mit Platz sechs in der Verbandsliga ebenfalls ziemlich mittig dasteht. Hier ist die Gefahr, noch nach unten abzurutschen, allerdings gering. Den kommenden Spieltag können beide Mannschaften gemeinsam bestreiten, den Weg gemeinsam antreten. Denn sowohl die Oberliga-Truppe, als auch die Verbandsliga-Vertretung treten am Samstag beim TV Biefang an. Um 15.30 Uhr treffen die beiden Zweitvertretungen aufeinander. Im Anschluss, ab 17.30 Uhr, geht es dann für die ersten Mannschaften um Punkte.

Erst am Sonntag müssen dann VfL Rheinhausen und GSG Duisburg in der Verbandsliga antreten. Für die Bergheimerinnen geht’s um 15 Uhr beim HSV Dümpten 92 los. Die Großenbaumerinnen begrüßen ebenfalls um 15 Uhr den TSV Kaldenkirchen in der Sporthalle der Gesamtschule Süd an der Großenbaumer Allee.

