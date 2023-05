Eintracht Duisburg und HSG treffen auf Spitzenteams

Duisburg. Die beiden Duisburger Teams in der Frauen-Handball-Oberliga sind auswärts im Einsatz. Beide Aufgaben sind schwer.

Nach dem Derby in der Vorwoche müssen die beiden Duisburger Teams in der Handball-Oberliga der Frauen nun auswärts antreten.

TV Witzhelden – HSG Hiesfeld/Aldenrade (Sa., 17 Uhr): Gerade einmal sechs Punkte hat Witzhelden bisher hergegeben. Entsprechend klar ist die Rollenverteilung für die HSG gegen den Ligaprimus. „Wir reisen mit ziemlich kleinem Kader an und sind uns bewusst, dass man gegen diese Mannschaft nicht punkten muss. Eine Überraschung wäre es allemal, wenn wir auch nur einen Punkt mit zurücknehmen könnten“, backt HSG-Spielertrainerin Britta Borchert sprichwörtliche kleine Brötchen. Spaß machen würde es den Veilchen in jedem Fall, sollte es gelingen, die Gegnerinnen im Aufstiegskampf ein wenig zu ärgern. Dazu könnte auch Katja Schulz beitragen, die als einzige Torfrau den Kasten hüten wird. Fehlen werden der HSG mit Lena Döring, Chiara Wook, Sarah und Jasmin Baum und Julia Schawer wichtige Kräfte.

Adler Königshof – Eintracht Duisburg (So., 13 Uhr): Auch für die Eintracht wird es schwer, etwas Zählbares mit zurückzubringen. Die Gastgeberinnen aus Königshof stehen mit ebenfalls 42:6 Zählern auf dem zweiten Tabellenplatz und haben somit gleichsam mit Witzhelden noch Aufstiegsambitionen. „Vom Niveau an der Tabellenspitze sind wir doch einiges entfernt. Wir müssen jetzt erstmal Konstanz in unsere Spiele bekommen. Trotzdem geben wir nicht vorher auf“, erklärt Eintrachts Torwarttrainerin Anja Bensch. Sie sieht das Duell als Gelegenheit, um an der Abwehr und der ersten und zweiten Welle zu arbeiten. Immerhin können die Duisburgerinnen in dieser Partie aus den Vollen schöpfen, sodass allen Spielerinnen Spielanteile zukommen dürften. (SNÖ)

