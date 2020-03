Wieder einmal gab es aufgrund von „Corona-Absagen“ nur einen eingeschränkten Handball-Spielbetrieb am Wochenende. Bei den Frauen konnte aber das Oberliga-Derby wie geplant stattfinden, während die Partie der HSG Hiesfeld/Aldenrade gegen den Neusser HV vom Gegner abgesagt worden ist.

Oberliga: Eintracht Duisburg – GSG Duisburg 36:27 (14:11): Während die Eintracht auf Revanche wegen des verlorenen Hinspiels drängte, zeigten die GSG-Spielerinnen nicht den entsprechenden Einsatz um den Sieg zu wiederholen. Zwar blieb die erste Spielhälfte mit leichten Vorteilen der Gastgeber recht ausgeglichen, sodass sich in der 28. Spielminute die Großenbaumerinnen bis 12:11 wieder herangekämpft hatten. Ein Doppelschlag der Eintracht brachte das Halbzeitergebnis. „Wir hatten immer wieder Phasen, in denen wir uns absetzen konnten“, sagte Eintracht-Trainer Janosch Greinert. „Letztlich war unser Tempospiel über 60 Minuten entscheidend.“ Zudem ließ die viel zu defensiv agierende GSG-Abwehr mehrfach einfache Rückraumwürfe zu, die ihr Ziel fanden. „Mit 27 erzielten Toren sollte man eigentlich ein Spiel gewinnen können, allerdings gehört eine entsprechende Abwehrleistung zur Verhinderung von Gegentoren hinzu. Die hatten wir nicht“, kommentierte Teammanager Werner Stöckmann enttäuscht und stark angesäuert das Ergebnis. „Mich ärgern die 27 Gegentore ein wenig, aber grundsätzlich war das ein sehr gutes Spiel von uns“, so Janosch Greinert, der mit seinem Team schon am Mittwoch wieder ran muss. Um 20.15 Uhr geht es zu Fortuna Düsseldorf II. „Die Düsseldorferinnen spielen in der Rückrunde deutlich besser. Eli Schreiner und Eva Heitling werden uns in diesem Spiel fehlen.“

Verbandsliga: SC Waldniel – VfB Homberg 24:25 (12:14): Der VfB gewann zwar „nur“ mit einem Tor Unterschied beim Schlusslicht der Liga, „aber Waldniel spielt deutlich besser, als es von der Tabelle her zu vermuten ist“, zollte VfB-Trainer Joshua Wiesehahn dem Gegner Respekt. „Das Spiel war eine richtige Schlacht – aber eine faire.“ Die Hombergerinnen mussten ohne Ina Feldmann auskommen. „Die Mannschaft hat das aber mental und leistungsmäßig toll kompensiert“, lobte Wiesehahn den Auftritt seiner Mannschaft. Aus der zweiten Mannschaft kam Corinna Wendel zum Einsatz, die sich auch in die Torschützenliste eintrug.

VfL Rheinhausen – Welfia Mönchengladbach 18:22 (8:10): Der VfL musste ohne sechs Spielerinnen auskommen – kurzfristig hatte sich Lena Petersen verletzt. Sie kam per Doppellizenz in der A-Jugend von Fortuna Düsseldorf zum Einsatz. „Durch einen Schlag ins Gesicht zog sie sich einen Nasenbeinbruch zu und muss nun unter der Woche operiert werden“, sorgt sich der Sportliche Leiter des VfL, Uwe Kiel. Insgesamt lief bei den Bergheimerinnen nicht viel zusammen. Gerade offensiv klappte wenig. „Wir haben 15 freie Chancen verkachelt.“ Das reichte nicht, um gegen das Kellerkind als Sieger vom Platz zu gehen. Mit Lara Nell debütierte eine Spielerin, die aus beruflichen Gründen seit Sommer als Standby-Spielerin zur Verfügung stand. Bei ihrem ersten Einsatz erzielte sie auch gleich ein Tor.

Die Torschützinnen:

Oberliga:

Eintracht Duisburg – GSG Duisburg 36:27 (14:11): Eintracht: Schreiner (8), Boy (6/1), Heitling, Bauerfeld (je 5), Upietz, Bell, Schild, Liedtke (je 2), Brock, Seng, Arend, Koenen – GSG: Walter, Stoppelkamp (je 6), Bogdanski (4/1), Twellmeyer, Roth (je 3), Kristina Kohs (2), Kaiser, Annika Kohs (je 1), Friedrich (1/1).

Verbandsliga:

SC Waldniel – VfB Homberg 24:25 (12:14): VfB: Behrens (7), Clemens (6), Becker, Simic, Höhfeld (je 3), Seibert, Seelbach, Wendel (je 1).

VfL Rheinhausen – Welfia Mönchengladbach 18:22 (8:10): VfL: Scheske (5/2), Radtke (4/2), Winkels (3), Ludwig (2), Hendricks (2/1), Nell, Kleinrensing (je 1).