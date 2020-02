Eintracht Duisburg muss runter – der DSC Preußen bangt

Die Tennis-Herren des DSC Preußen müssen um den Verbleib in der 2. Verbandsliga zittern. Am vorletzten Spieltag der Winterhallenrunde verloren die Duisserner zuhause mit 1:5 gegen den Düsseldorfer SC 1899 und sind damit nun Vorletzter. Thorben Weiland unterlag im Champions-Tiebreak, Tobias Sperling (4:6, 3:6), Steffen Gautzsch (5:7, 3:6) und Maximilian Hassel (1:6, 3:6) verloren in zwei Sätzen. Auf die Austragung der Doppel verzichteten die Kontrahenten.

Um den Gang in die Bezirksliga noch abzuwenden, müssen die Preußen zum Abschluss am 29. Februar beim Schlusslicht TuB Bocholt gewinnen und auf die Schützenhilfe des TC Kaiserswerth II hoffen. Die bereits als Aufsteiger feststehenden Düsseldorfer müssen den TC Blau-Weiß Neuss, der den rettenden fünften Platz belegt, schlagen.

Nico Paulerberg unterlag Mario Lesic. Foto: Lars Heidrich

In der Parallelgruppe kann der TC Eintracht den Abstieg nicht mehr abwenden. Die Wedauer, die die Winterhallenrunde in nominell schwacher Besetzung bestreiten, mussten sich am vorletzten Spieltag dem TC Schwarz-Weiß Budberg mit 1:5 geschlagen geben. Nico Paulerberg unterlag dem früheren Bundesliga-Spieler Mario Lesic mit 2:6, 2:6. Michael Marotta, Stephan Joraskowitz und Niklas Friedrich hatten gegen Kontrahenten aus höheren Leistungsklassen ebenfalls in zwei Sätzen das Nachsehen. Die Doppel wurden aufgeteilt.

Die Herren 30 des TC Eintracht setzten sich in der 2. Verbandsliga gegen Grün-Weiß Burscheid mit 6:0 durch. Martin Schroers entschied das Spitzeneinzel gegen Andreas Hasenclever 6:2, 4:6, 18:16 für sich. David Kersten, Kevin Nagat und Pascal Amon siegten in zwei Sätzen. Die Doppel gingen kampflos an den Tabellenzweiten.

Der DSC Preußen musste in der Parallelgruppe die erste Saison-Niederlage quittieren. Beim TV Schwafheim unterlagen die Duisserner mit 1:5. Sascha van Lackum (3:6, 4:6), Sven Kanthack (2:6, 0:6), Jens Kleinloh (5:7, 4:6) und Dennis Neumann (2:6, 6:4, 7:10) hatten das Nachsehen. Auf die Austragung der Doppel verzichteten die Kontrahenten.

4:2-Sieg zum Abschluss

In der 1. Verbandsliga der Herren 40 setzte sich der TC Eintracht zum Abschluss bei Blau-Schwarz Düsseldorf mit 4:2 durch. In den Einzeln punkteten Arnd Grotstollen (7:5, 6:1) und Christoph Lettgen (6:4, 6:4) für die Gäste. Da Düsseldorf bei der Aufstellung der Doppel ein Fehler unterlief, wurden diese für die Eintracht gewertet.

Die Herren 50 des TC Eintracht unterlagen in der 1. Verbandsliga bei der Kettwiger TG mit 1:5. Thomas Putscher verlor im Champions-Tiebreak. In den restlichen Partien behielten die in Bestbesetzung angetretenen Essener recht souverän die Oberhand.

In der Niederrheinliga der Herren 55 entschied der Meidericher TC 03 das Duell der bislang sieglosen Teams gegen Rot-Gold Voerde mit 5:1 für sich. Michael Kasselmann (6:0, 6:3), Manfred Gautzsch (6:0, 6:3) und Oliver Krätzig (6:4, 6:2) sorgten für die 3:1-Führung nach den Einzeln. Kasselmann/Krätzig (6:2, 6:2) und Gautzsch/Joachim Weiss (6:4, 4:6, 10:6) machten den Sieg anschließend perfekt.

Der Aufstieg ist geschafft

Die Herren 65 des TC Rumeln-Kaldenhausen haben den Aufstieg in die Niederrheinliga geschafft. Am letzten Spieltag der 1. Verbandsliga gewann der bisherige Tabellenzweite mit 6:0 gegen die TSG Solingen und verdrängte damit noch den Wuppertaler TC, der in Bocholt mit 5:1 gewann, noch von der Spitze. Wolfgang Gläser (6:1, 6:1), Klaus Karl (6:1, 6:2), Wilfried Klette (6:2, 6:2) und Rolf-Jürgen Langerbein (6:3, 6:0) sorgten schon in den Einzeln für die Entscheidung. In den Doppeln behielten Gläser/Klette (6:1, 6:1) und Karl/Langenbein (6:1, 6:2) ebenfalls ungefährdet die Oberhand.

In der 2. Verbandsliga (Gruppe 1) siegten die Damen 30 von Hamborn 07 mit 5:1 bei Schwarz-Weiß Radevormwald und verdrängten den Rivalen damit noch vom zweiten Platz. Meike Philippen und Nina Brinkmann gewannen im Champions-Tiebreak, Nadja Euler und Manuela Schülpen in zwei Sätzen. Den fünften Punkt holten Philippen/Meike Hohendorf.

Der Club Raffelberg sicherte sich durch ein 4:2 beim TC Bredeney den Klassenerhalt. Annkatrin Steiger (6:1, 6:0), Maike Weiß (7:6, 4:6, 10:3) sowie Martina Giesen-Stein (6:7, 3:6, 11:9) und Christin Elting/Weiß (6:2, 6:1) holten die Zähler.

Die Damen 40 des TC Eintracht sind in der 1. Verbandsliga an das Tabellenende gerutscht. Bei der 2:4-Niederlage gegen Rot-Weiß-Grimlinghausen gewannen Stefanie Bode (7:5, 6:2) und Eva Putscher (6:2, 6:4) ihre Einzel.