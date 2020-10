Einst bei Klopp – nun stürmt Samed Yesil für den VfB Homberg

Duisburg. Der Regionalligist hat eine namhafte Verstärkung für den schwächelnden Sturm an Land gezogen. Ein anderer Spieler will auch wieder helfen.

Im Sturm herrschte beim VfB Homberg nach dem Kreuzbandriss von Alexandros Armen zuletzt höchste Not. Diese konnte der Fußball-Regionalligist nun mit einem klangvollen Namen mildern. Samed Yesil, der von 2012 bis 2016 in Diensten des FC Liverpool stand und unter der Regie von Kult-Coach Jürgen Klopp auf zwei Einsätze für den englischen Premier-League-Klub kam, wechselt vom türkischen Drittligisten Ankara Demirspor an den Rheindeich.

Während seiner Zeit in Liverpool setzten den 26-jährigen Düsseldorfer zwischen 2012 und 2014 zwei Kreuzbandrisse außer Gefecht. In der Saison 2015/16 lieh der Kultklub von der Anfield Road Yesil an den Schweizer Erstligisten FC Luzern aus, für den er in 14 Spielen ein Tor erzielte. Daraufhin heuerte der Stürmer bei Panionios Athen in der griechischen Super League an (44 Einsätze), ehe es ihn über den Drittligisten KFC Uerdingen (vier Einsätze) nach Ankara zog.

Die Neubesetzung im Sturm ist dabei nicht nur klangvoll, sondern auch dringend notwendig. Neben dem Ausfall von Armen, für den die Saison gelaufen sein wird, mussten am vergangenen Samstag beim 1:2 gegen den FC Schalke 04 II mit Said Harouz, Nicolas Hirschberger (beide Leistenprobleme) und Marvin Lorch (Cut an der Augenbraue) drei weitere Offensivkräfte vorzeitig vom Platz. Bei der fünften Saisonniederlage gab es aber auch einen weiteren kleinen Hoffnungsschimmer. Danny Rankl absolvierte seine ersten 37 Einsatzminuten in dieser Saison. „Die lange Leidenszeit ist endlich vorbei“, freut sich der Stürmer, seine Bänder-Verletzung ausgestanden zu haben.

Noch nicht wieder bei 100 Prozent

„Ich hatte mich zum Ende der Vorbereitung hin richtig gut gefühlt. Dann passiert sowas. Das ist natürlich Pech, kann aber passieren. Es war schon bitter, so lange nicht mitwirken zu können“, sagt der 31-Jährige. „Ich wollte der Mannschaft unbedingt helfen. Ich bin froh, dass es jetzt wieder geht.“

Trainer Sunay Acar wird seinen Rekonvaleszenten aber mit Bedacht einsetzen. Und auch Rankl weiß, dass er noch nicht direkt wieder bei 100 Prozent sein kann. „Nach fünf Wochen Pause fehlt mir natürlich noch etwas die Fitness. Ich habe zwar viel für mich allein trainiert, aber das ist noch einmal etwas ganz anderes als das richtige Mannschaftstraining. Wichtig ist, dass die Verletzung weg ist. Ich fühle mich fit und kämpfe mich jetzt Woche für Woche an meine 100 Prozent ran.“

Dabei hofft der Stürmer freilich auf möglichst viel Spielpraxis. Rankl sagt aber auch: „Das Wichtigste ist, dass wir als Mannschaft die Spiele gewinnen, egal wer spielt. Entscheidend sind die Punkte.“

Homberger müssen wieder mutig auftreten

Davon könnten es nach sieben Spielen auch schon einige mehr als die erzielten vier Zähler sein. Auch gegen Schalke war zuletzt trotz des 0:2-Rückstands noch ein Punkt drin. Doch das mutige Auftreten des VfB in Halbzeit zwei kam letztlich zu spät. Das sieht auch Rankl so. „Wir sind nach der Pause richtig drauf gegangen, haben Schalke unter Druck gesetzt und auch einige Unsicherheiten bei ihnen provoziert. Mit jeder guten Aktion haben wir uns gepusht, und das Selbstvertrauen ist gestiegen. Wenn du dann noch den Anschlusstreffer machst, bist du natürlich oben auf.“

Dieses mutige Auftreten gilt es von Beginn an zu zeigen – auch wenn es am Samstag zum amtierenden Meister SV Rödinghausen geht. Denn es zeigt, „wir können es“, sagt auch Rankl. „Wir müssen nur unsere kleinen Fehler abstellen.“

Der Stürmer stellt klar: „Ob wir über Rödinghausen, Schalke II, Bergisch Gladbach oder Preußen Münster sprechen, wir sind in dieser Liga in jedem Spiel der Underdog“, sagt Danny Rankl. „Wir stehen immer wieder vor einer Mörderaufgabe. Die versuchen wir Wochen für Woche zu meistern – und zwar möglichst mit drei Punkten.“ Und dabei hilft nun auch noch ein Stürmer aus der „Schule von Jürgen Klopp“.