Eine Toptorjägerin fehlt bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade

Ein reines Heimspiel-Wochenende steht aus hiesiger Sicht in der Damen-Handball-Oberliga an. Für die GSG Duisburg und Eintracht Duisburg geht es dabei als Tabellenletzte schon um das Überleben in der Liga, während die HSG Hiesfeld/Aldenrade als zweitplatziertes Team auf den Platz an der Sonne schielen kann.

Eintracht Duisburg – HSV Solingen-Gräfrath (Sonntag, 16.45 Uhr, Biegerhof 4): Bei der Eintracht erwartet man ein interessantes Duell, denn der kommende Gegner ist auch dort kaum bekannt. „Ich weiß eigentlich nur das, was bisher in der Zeitung zu lesen war. Schließlich haben unsere Gäste auch erst zwei Partien gespielt“, gibt Eintracht-Trainer Henning Weber zu. Eingestellt ist das Team in jedem Fall auf eine schnelle und offensivstarke Mannschaft. „Ich hoffe, dass bei uns der Knoten bald platzt, damit wir zeitnah die Abstiegsregionen verlassen können. Allerdings fehlen uns gleich zwei Spielerinnen im Innenblock, was das ganze Unterfangen nicht einfacher macht“, sieht der Coach die Alternativen im Spiel eingeschränkt. Dennoch glaubt der Trainer, dass seine Mannschaft grundsätzlich gut aufgestellt ist.

GSG Duisburg – SV Straelen (Sonntag, 15 Uhr, Gesamtschule Süd): In Großenbaum hofft man auf Unterstützung aus den eigenen Reihen, um den Kader zu vergrößern und damit mehr Alternativen auf der Bank zu haben. „Wenn wir Aushilfen aus zweiter und dritter Mannschaft bekommen, ist das auf jeden Fall eine Entlastung für uns“, erklärt GSG-Trainer Mutlu Yurtseven. Er erhofft sich ein gutes Spiel, gibt aber zu, dass man in Großenbaum aktuell nur von Woche zu Woche gucken und auf Besserung der Situation warten kann.

HSG Hiesfeld/Aldenrade – TV Lobberich (Sonntag, 17 Uhr, Gustav-Heinemann-Schulzentrum 2): Bei der HSG gab es unter der Woche die nächste Hiobsbotschaft: Charis Weber fällt nach einer Trainingsverletzung für zwei Spiele aus. „Damit fehlt uns eine unserer Toptorjägerinnen. Das ist ziemlich bitter. Aber der Rest, der uns aktuell zur Verfügung steht, ist an Board“, muss HSG-Trainer Helmut Menzel am Wochenende ein wenig improvisieren.

Der Coach erwartet, dass alle Spielerinnen die nötige Leistung abrufen, um gegen das eingespielte und unangenehme Team aus Lobberich zu bestehen. „Wir wollen an die letzten Leistungen anknüpfen und die zwei Punkte in heimischen Gefilden behalten“, wünscht sich der Übungsleiter einen Sieg. Immerhin könnten sich die HSGlerinnen mit einem Erfolg in der Spitzengruppe der Liga festsetzen.