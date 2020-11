Eine mutige Entscheidung des MSV Duisburg

Nun soll es also Gino Lettieri beim MSV Duisburg richten. Die Trainersuche hat nach der Entlassung von Torsten Lieberknecht eine überraschende Wendung erhalten. Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob es Sinn macht, einem Mann fünf Jahre nach seiner Entlassung wieder das Vertrauen zu schenken – zumal die Trennung im November 2015 nicht in aller Freundschaft erfolgt war.

Sportdirektor Ivica Grlic wählt einen mutigen Weg. Lettieris Verpflichtung ist eine Entscheidung, die polarisiert. Die zum Teil heftigen Reaktionen von Fans in den sozialen Medien, die es in dieser Form bei Trainerverpflichtungen in Duisburg noch nie gegeben hat, belegen, wie dünn das Eis ist. Somit geht es für Grlic und Lettieri in den kommenden Monaten auch darum, Vertrauen (zurück) zu gewinnen.

Positive Bilanz beim MSV Duisburg

Somit hat es Lettieri bei seinem zweiten Engagement beim MSV Duisburg schwerer als ein neuer Coach ohne Zebra-Vergangenheit, der für einen Neuanfang gestanden hätte. Nun liegt es an dem 53-Jährigen, zu beweisen, dass auch er eine Aufbruchstimmung erzeugen kann.

Dabei hat Gino Lettieri in seiner Duisburger Zeit gezeigt, dass er erfolgreich arbeiten kann. Er führte den MSV 2015, zwei Jahre nach dem Lizenzentzug und dem damit verbundenen Zwangsabstieg, auf Anhieb in die 2. Bundesliga. Zudem weist er den besten Punkteschnitt aller MSV-Trainer der letzten zehn Jahre auf. Lettieri kommt auf 1,56 Zähler pro Spiel. Nur Peter Neururer erreichte in der jüngeren Vergangenheit einen besseren Schnitt. Er verließ den MSV 2009 mit 1,74 Zählern pro Spiel.