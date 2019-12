Duisburg. Die Duisburgerinnen sind am Wochenende zweimal gefordert. Am Samstag geht es zum punktlosen Bonner THV, am Sonntag kommt Uhlenhorst Mülheim.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Frage der Nerven für die Raffelberger Hockeyfrauen

In der Hockey-Bundesliga gibt es in der Hallensaison einen straffen Zeitplan. Wegen des anstehenden Olympiajahres 2020 wird die Spielzeit unter dem Hallendach in zehn Wochen durchgezogen. Zeit zum Durchschnaufen bleibt kaum. Nach dem ersten Doppelspieltag letzte Woche stehen für die Hockey-Spielerinnen des Club Raffelberg wieder zwei Aufgaben auf dem Plan. Morgen spielen die Grün-Schwarzen um 18 Uhr beim Bonner THV, ehe am Sonntag um 12 Uhr Uhlenhorst Mülheim am heimischen Kalkweg vorbeischaut.

Der CR ist dabei nicht frei von Sorgen. Unter der Woche fehlten mit Caro Küskes, Anneke Maertens und Suzan Steinhoff drei Stammspielerinnen krank. „Über einen Einsatz entscheiden wir kurzfristig. Eigentlich können wir uns keinen Ausfall erlauben“, so Trainerin Susi Wollschläger, die ihr Hockey-Netzwerk hat spielen lassen und sich Infos über Bonn eingeholt hat: „Ich habe mir sagen lassen, dass es dort auch personelle Probleme gibt. Das Team hat, wie wir, auch noch keinen Punkt und strotzt sicher nicht vor Selbstvertrauen. Es wird entscheidend sein, wer seine Nerven besser im Griff hat.“ Nicht nur gut spielen, sondern auch Tore schießen Anders ist die Ausgangslage am Sonntag, wenn der favorisierte Lokalrivale aus Mülheim zu Gast ist: „Dadurch, dass die Nationalspielerinnen alle in der Halle nicht spielen, hat sich Uhlenhorst einiges ausgerechnet. Bislang war die Ausbeute noch nicht gut. Für uns ist wichtig, dass wir nicht nur gut spielen, sondern auch mal Tore schießen.“ CR-Trainer Tim Leusmann. Foto: Tamara Ramos / FUNKE Foto Services Die Herren des Club Raffelberg müssen nur einmal ran. Das Auswärtsspiel am Sonntagabend um 18 Uhr beim THC Münster ist der letzte Auftritt im Jahr 2019. Trainer Tim Leusmann, der mit seinem Team zuletzt in der 2. Regionalliga zwei Mal in Serie punktete, würde gerne einen weiteren Sieg einfahren: „Wenn wir an die Leistung der letzten zwei Partien anknüpfen, habe ich ein gutes Gefühl.“ Der THC Münster geht als Wundertüte durch. Der Aufsteiger hat sich in der Liga gut eingefügt, schon kräftig Punkte gesammelt und ist aktuell Zweiter. Leusmann gibt sich daher gewarnt: „Münster ist eine Uni-Stadt. Von daher wechseln immer wieder gute Spieler zum THC. Von daher werden wir auf eine gute Truppe treffen.“ Zum Jahresausklang weiterhin nicht dabei sind die Langzeitverletzten Frederick Heck und Felix Kramberg, die aber beide Fortschritte machen und bald wieder Alternativen sein könnten.