Ein weiteres Duisburger Team startet nun in der Verbandsliga

Duisburg. Die Einteilungen der Tischtennis-Ligen mit Duisburger Beteiligung stehen fest. Der Meidericher TTC musste nun doch nicht absteigen.

Neben den Frauen von Meiderich 06/95 und dem ETuS Wedau (beide NRW-Liga) sowie den aus der Oberliga in die Landesliga zurückgezogenen 06/95-Männern gibt es in der kommenden Saison im Tischtennis noch ein viertes Duisburger Team, das oberhalb der Bezirksebene an den Start gehen wird. Die Frauen des TTC DJK Gelb-Schwarz Kaßlerfeld sind als Viertplatzierte der „alten“ Bezirksliga noch in die Verbandsliga nachgerückt und treffen dort in der Gruppe 3 auf folgende Gegner: SV Walbeck, TuS Rheinberg, DJK Franz-Sales-Haus Essen, TTC Blau-Weiß Geldern-Veert, Post SV Oberhausen, TTV DSJ Stoppenberg, TTV Rees-Groin, TSSV Bottrop, TuSEM Essen.

In den darunter neu geordneten Bezirken sind die Spielklassen nun auch komplett eingeteilt. Bei den Männern gibt es eine dreigleisige Bezirksoberliga, in der die Teams aus den neuen Bezirken Rhein-Ruhr und Niederrhein gemeinsam an den Start gehen. In der Gruppe 2 ist ein Duisburger Trio versammelt: die aus der Landesliga zurückgezogene „Zweite“ von Meiderich 06/95, die TTV Hamborn 2010 und doch noch der Meidericher TTC, der eigentlich sportlich abgestiegen war. Die Gegner: TTSC Olympia Mülheim, TV Horst-Eiberg, TTC Werden II, MTG Horst II, TTC Union Mülheim II, TSV Krefeld-Bockum II und III, DJK Adler Union Frintrop III, DJK Franz-Sales-Haus Essen III.

Bei den Frauen wird Duisburg in der zweigleisigen Bezirksoberliga durch Meiderich 06/95 II vertreten. Die Konkurrenz in der Gruppe 1: BSV Grün-Weiß Flüren, TTC Osterfeld 2012, SV Walbeck II, TTV Rees-Groin II, TuSEM Essen II und III.

Die bisherige Bezirksklasse wird in der Ligenhierarchie durch die 1. Bezirksliga ersetzt. Hier spielen bei den Männern in der Gruppe 1: TTC Homberg, VfL Rheinhausen II, GSV Moers, TuS Borth, TV Voerde, Weseler TV, Post SV Kamp-Lintfort II, TV Mehrhoog II, SV Millingen II, TuS Rheinberg III, MTV Rheinwacht Dinslaken III, TTV Falken Rheinkamp IV. Die Gruppe 2 setzt sich wie folgt zusammen: ESV Großenbaum, DJK Buchholz, TTV Blau-Weiß Neudorf, VfL Rheinhausen, Meiderich 06/95 III, DJK VfR Saarn, SpVgg Sterkrade-Nord, SGP Oberlohberg, SC Buschhausen II, TTSC Olympia Mülheim II, DJK Grün-Weiß Freisenbruch II, Post SV Oberhausen II, DJK Franz-Sales-Haus Essen V.

Da die vormaligen Kreise aufgelöst wurden, folgt darunter nun die 2. Bezirksliga. Die Teams in der Gruppe 1: VfL Rheinhausen III, SV Spellen, STV Hünxe, FC Rot-Weiß Moers, GSV Moers II, TV Voerde II, BSV Grün-Weiß Flüren II, TuS Xanten II, TuS Borth II, SV Millingen III. So spielt die Gruppe 2: Eintracht Duisburg, TTV Hamborn 2010 II, Meiderich 06/95 IV, TTC Osterfeld 2012 II, DJK VfR Saarn II, TV Bruckhausen II, SV Schermbeck II, PSV Oberhausen IV, MTV Rheinwacht Dinslaken IV.

Bei den Frauen ist die 2. Bezirksliga die unterste Spielklasse. Hier treffen der wieder gemeldete SV Wanheim und der erstmals teilnehmende TV Kaldenhausen in der Gruppe 1 auf diese Gegnerinnen: TTC Blau-Rot-Schaephuysen, TV Kupferdreh I und II, SV Walbeck III, DJK Franz-Sales-Haus Essen V. (T. K.)

