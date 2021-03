Ein völlig unnötiger Rückschlag für den MSV Duisburg

Saarbrücken/Duisburg. Die Zebras sind beim 1. FC Saarbrücken zunächst die bessere Mannschaft. Doch die Gastgeber gehen mit ihren Chancen deutlich effizienter um.

Die feine Serie des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg ist gerissen. Beim Neuling 1. FC Saarbrücken unterlag das Zebra am späten Mittwochnachmittag mit 1:4. Nach drei Siegen in Folge verließ die Meidericher das Spielglück. Der Spielverein hatte sich lange gut präsentiert, zeigte zwischendurch echten Fußball und hatte doch das schlechte Ende gegen sich.

Woran es mangelte? Der MSV nutzte seine Chancen unzureichend, machte schlimme Fehler in der Abwehr und traf auf einen Aufstiegsanwärter, der mit höchster Effizienz eine Pflichtaufgabe erledigte. Die so unnötige Niederlage war schmerzhaft, ist aber auch zu verschmerzen. Die Rettung des Zebras muss an anderer Stelle erfolgen. Pavel Dotchev hatte nach seiner ersten Niederlage als MSV-Trainer „gemischte Gefühle“. Sachlich stellte er fest: „Wie wir gespielt haben, war teilweise sehr ordentlich. Das Problem war, dass wir das zweite und dritte Tor viel zu schnell und viel zu einfach bekommen haben. Es war mehr drin.“

Keine Änderung in der Startelf der Zebras

„Ich denke nur von Spiel zu Spiel“, hatte MSV-Coach Pavel Dotchev angesichts des eng getakteten Programms mit fünf Partien bis zum 20. März erklärt. Für den Satz war er bereit, fünf Euro ins Phrasenschwein zu werfen. Im Gegenzug sparte sich der Trainer, die Rotationsmaschine anzuwerfen. Zum Nachholspiel bei der „absoluten Spitzenmannschaft“, die mit beiden Augen Richtung Aufstiegsplätze linst, schickte Dotchev die gleiche Elf wie am Sonntag beim 2:1 in Lotte gegen Uerdingen auf die sehenswert grüne Wiese des Ludwigsparks. Motto: immer nur das derzeit Beste. Nicht einmal die Trikotfarbe tauschte die Elf. Wie gegen den KFC trug das Zebra Gelb und Rot. Dotchev räumte nachher ein, dass möglicherweise die Kraft und die Konzentration nach dem zweiten Einsatz innerhalb von drei Tagen nicht viel weiter als 60 Minuten gereicht hatten.

Niederlage nach Punkten: MSV-Innenverteidiger Dominik Schmidt (links), der keinen guten Tag erwischt hatte, im Kopfballduell mit dem Saarbrücker Doppeltorschützen Minos Gouras. Foto: Andreas Schlichter / Getty Images

Dotchev hatte lange zurecht gehofft, dass der Sprung heraus aus den Abstiegsplätzen die Brustmuskeln aufgepumpt hatten. Vor allem der Gast aus Duisburg nutzte die ersten Minuten, um das Image eines verwahrlosten Kellerkinds abzulegen. Arne Sicker legte in der zweiten Minute nach einem Solo den Ball nicht präzise genug auf den mitgelaufenen Ahmet Engin. Aziz Bouhaddouz lief wenig später nach feinem Pass von Vincent Gembalies auf Torwart Daniel Batz zu.

Der Stürmer fand einen Weg am Keeper vorbei. Der Ball allerdings war schneller und der Winkel zu spitz. Keine zehn Minuten waren herum, da stand Ahmet Engin nach feiner Vorarbeit von Federico Palacios frei vor dem Tor, zielte aber auf den FCS-Keeper.

Der Favorit schien überrascht vom Offensivgeist einer Elf in Sorge um den Klassenerhalt. Erst in der 13. Minute fand ein Pass aus dem Mittelkreis einen einsamen Minos Gouras als Ansprechpartner. Torhüter Leo Weinkauf nutzte seine breite Brust, den Ball abzuwehren. Das Amüsement der ersten Minuten hielt nicht an. Die Zebras mussten das nicht weiter kitzeln.

MSV Duisburg hatte die Führung auf dem Fuß

Knochentrocken hielt die Elf den Gegner, der ebenfalls zuvor drei Siege in Folge gebucht hatte, vom eigenen Tor fern und sorgte selbst am ehesten für Unterhaltung. Bouhaddouz hatte in der 22. Minute Pech, als sein Schuss aufs kurze Eck in letzter Sekunde abgeblockt wurde. Der MSV agierte nicht nur auf Augenhöhe, sondern war lange in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft.

Erst als man den Pausentee schon riechen konnte, entdeckten die Saarbrücker den Duisburger Strafraum als mögliches Zielgebiet. Nach einem Einwurf legte Nicklas Shipnoski für Julian Günther-Schmidt (45.) zum unvermuteten 1:0 auf. Dominik Schmidt hatte sich einen entscheidenden Weg gespart. Gleich nach dem Wechsel regulierte der MSV den Schaden. Ahmet Engin flankte von rechts auf den linken Fuß von Moritz Stoppelkamp. Von dort fand der Ball den Weg zum mehr als verdienten Ausgleich. Federico Palacios hatte kaum eine Minute später die Kopfwende auf dem Fuß, ließ aber blank vor dem Tor Batz eine Abwehrchance.

Ahmet Engin (links), der hier den Ball gegen Jayson Breitenbach abschirmt, machte in der Offensive eine ordentliche Parte. Unter anderem bereitete er den Ausgleich durch Moritz Stoppelkamp vor. Foto: Andreas Schlichter / Getty Images

Stattdessen: Der gerade eingewechselte Kianz Froese (60.) schob vom Strafraumeck zur erneuten Führung für die Hausherren ein. Erneut ließ sich eine überlegen spielende Mannschaft kalt und völlig überraschend erwischen. Die nächsten Minuten ließen das Zebra auf der Verliererstraße, Hausnummer 1:4, einziehen. Trainer Dotchev hatte für den Endspurt gerade Mirnes Pepic (für Krempicki), Leroy-Jacques Mickels (für Palacios) und Orhan Ademi (für Bouhaddouz) gebracht. Sekunden später fehlte der Abwehr jede Ordnung. Minos Gouras (67., 71.) traf erst zum 3:1 und legte mit seinem zweiten Tor spielentscheidend nach.

Dotchev nahm danach Moritz Stoppelkamp und Federico Palacios raus. Am Samstag ist wieder ein nächstes Spiel, an das zu denken ist. 1860 München kommt dann nach Duisburg.

Statistik und Noten

1. FC Saarbrücken: Batz – Barylla, Zellner, Zeitz, Breitenbach – Jänicke (72. Uaferro), Sverko (72. Mendler), Kerber, Günther-Schmidt (76. Schleimer) – Ship­noski (58. Froese), Gouras (72. Perdedaj).

MSV Duisburg: Weinkauf 3 – Bitter 4, Schmidt 5, Gembalies 4, Sicker 3 – Krempicki 4 (66. Pepic), Frey 4 (75. Tomic)– Engin 3, Palacios 3 (66. Mickels), Stoppelkamp 2 (75. Fleckstein) – Bouhaddouz 3 (66. Ademi).

Tore: 1:0 Günther-Schmidt (44.), 1:1 Stoppelkamp (52.), 2:1 Froese (60.), 3:1, 4:1 Gouras (67., 71.).

Gelbe Karte: Sicker.

Schiedsrichter: Reichel (Stuttgart).

Zuschauer: 0.

So geht’s weiter: MSV Duisburg – TSV München 1860 (Sa., 6. März, 14 Uhr, Schauinsland-Reisen-Arena).