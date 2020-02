Ein verdientes freies Wochenende für den VfB Homberg

Das freie Wochenende hatten sich die Kicker des VfB Homberg verdient – trotz des besiegelten Fehlstarts in die Restrückrunde der Regionalliga. Stefan Janßen konnte seinen Spielern bei der 0:2-Niederlage gegen Alemannia Aachen „überhaupt keinen Vorwurf machen. Hut ab, was sie geleistet haben.“ Und so war für den Coach klar, dass nach dem Kräfte zehrenden Match am Freitag Regeneration statt „Straftraining“ am Wochenende auf dem Plan steht.

„Die Jungs haben läuferisch und kämpferisch alles gegeben und waren richtig gut im Spiel“, war der Trainer mit der Vorstellung seines Teams gegen die Profi-Truppe aus der Kaiserstadt durchaus zufrieden – wenngleich es mit der dritten Niederlage in Folge in diesem Jahr erneut nicht für seinen Aufwand belohnt wurde. „Wir haben den Aachenern alles abverlangt, sie mussten bis zur letzten Minute um den Sieg zittern“, erklärt Janßen, „einen Punkt hätten wir verdient gehabt.“

Wieder kein Spielglück

Dass es dazu nicht kam, lag – wie so oft schon in dieser Saison – auch einmal mehr am Spielglück. „Wir spielen richtig gut, haben durch Patrick Dertwinkel die Chance zur Führung, treffen nur den Pfosten, und auf der anderen Seite haben wir dann wieder das Pech, dass ein Sonntagsschuss rein geht und wir wieder hinterherlaufen“, sagt Metin Kücükarslan zum Führungstreffer von Florian Rüter in der 62. Minute. „Auch danach haben wir weiter sehr konzentriert und gut gespielt, hatten unserer Chancen, treffen aber wieder nur Alu“, ärgerte sich Hombergs Sechser über das Abschlusspech von Danny Rankl (75.) und Justin Walker (85.).

„Es ist halt ein ungeschriebenes Gesetz im Fußball“, ergänzt Stefan Janßen. „Wenn du oben stehst und aus 20 Metern aufs Tor schießt, geht der Ball in den Knick, wenn du unten stehst und dreimal aufs Tor schießt geht der Ball einmal gegen den Pfosten und zweimal gegen die Latte. Es ist nicht die einzige Erklärung für die Niederlage, aber in unserer Situation brauchst du auch mal das Glück auf deiner Seite.“

Das Aachener Chancenplus, das sein Gegenüber Fuat Kilic nach dem Spiel ansprach, sah der VfB-Coach nicht. „Philipp Gutkowski musste ja fast keinen Ball halten“, verwies Janßen darauf, dass die Alemannia am Rheindeich kein Offensivfeuerwerk abbrannte. „Sie treffen in der ersten Halbzeit auch einmal den Pfosten, insgesamt habe ich die Mehrzahl der klaren Chancen aber auf unserer Seite gesehen.“

Optisches Übergewicht

Das optische Übergewicht der Gäste wies Janßen dabei nicht von der Hand. „Aachen hatte etwas mehr vom Spiel. Es war aber auch unser Matchplan, sie etwas kommen zu lassen, um sie dann auszukontern. Den Gefallen haben sie uns leider nicht getan, weil sie defensiv sehr gut gestanden haben“, erklärte der Coach, der sich am Freitag selbst die zweite gelbe Karte in dieser Saison abholte. „Ich habe zu Unrecht beim Schiedsrichter eingefordert, über die Aktion von Thorsten Kogel hinweg zu sehen“, nahm es Janßen mit einem Schuss Ironie, dass ihn Martin Ulankiewicz dafür mit dem gelben Karton verwarnte.

Dabei sei sich der Unparteiische sogar mit ihm einig gewesen, dass Kogels Emotion, welcher dieser mittels Werfen des Balls auf den Boden Luft machte, im Eifer des Gefechts nachvollziehbar sei. „Aber durch die Verschärfung der Regel in der Winterpause müsse er dafür gelb geben“, habe ihm der Referee geantwortet – ebenso wie für Janßen Reaktion auf die Verwarnung. Dass Kogel sich damit vor dem Kellerduell beim TuS Haltern die fünfte gelbe Karte abholte, verleitete den Trainer somit auch nicht zu einem Vorwurf in Richtung seines Defensivmannes. Fest steht allerdings, dass Kogel auch das nächste Wochenende frei hat...