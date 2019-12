Ein Urlaubstag als Punktprämie für den MSV Duisburg

Immerhin. Die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg verdienten sich am Samstag in Aspach einen zusätzlichen Urlaubstag in der kurzen Weihnachtspause. Trainer Torsten Lieberknecht hatte vom Ausgang des Spiels bei der SG Sonnenhof Großaspach abhängig gemacht, ob die Zebras in neuen Jahr die Arbeit am 4. oder am 5. Januar aufnehmen müssten. Das 1:1 (0:1) bei den Württembergern stimmte den Coach milde – erst am 5. Januar, einen Tag vor der Abreise ins Trainingslager nach Portugal, geht es in Meiderich wieder los.

Trotzdem: Die Freude über das Ergebnis hielt sich in Grenzen. Wie schon in der Woche zuvor beim 2:2 in Unterhaching ließen die Zebras zwei Punkte liegen. Dazu trug am Samstag allerdings auch Schiedsrichter Wolfgang Haslberger bei. Er übersah in der Schlussphase ein Foul an Moritz Stoppelkamp im Strafraum, der fällige Elfmeterpfiff blieb aus.

Systemumstellung

Allerdings trug der MSV auf dem tiefen Rasen selbst entscheidend dazu bei, dass nicht mehr als ein Remis heraussprang. „Die Mannschaft hat in der ersten Halbzeit nicht funktioniert“, räumte Trainer Torsten Lieberknecht nach der Partie ein. Der 46-Jährige entschied sich während des Spiels zu einem Systemwechsel. Er stellte auf ein 3-4-3-System um, erst danach gelang es den Zebras, den abstiegsbedrohten Gastgeber zu dominieren.

Lieberknecht hatte sich in der Innenverteidigung für das Duo Marvin Compper/Lukas Boeder entschieden – dies auch, weil sich Vincent Gembalies unter der Woche im Training eine leichte Fußblessur zugezogen habe, wie der Coach erklärte. In der fünften Minute befand sich die gesamte Duisburger Abwehrkette im Tiefschlaf. Dominik Martinovic kam ungehindert zum Kopfball und traf zur Großaspacher Führung. „Wir waren hinten in Überzahl. Das hätte nicht passieren dürfen“, sagte Marvin Compper, fügte aber auch an: „Das hat der Gegner sehr gut gemacht.

Nach knapp einer halben Stunde brach auch noch Rechtsverteidiger Joshua Bitter weg. Ein Schuss aus kurzer Distanz hatte schmerzhafte Folgen: Der 22-Jährige musste aufgrund einer Hodenprellung das Handtuch werfen. Für ihn kam Arnold Budimbu ins Team.

Großaspach vergab weitere Chancen zum 2:0 und traf dabei auch den Pfosten des Duisburger Tores. Der MSV kam erst spät zu ersten Möglichkeiten – und vergab diese kläglich. Kurz vor der Pause scheiterten Vincent Vermeij und Lukas Scepanik nacheinander aus kurzer Distanz. Von der Abgebrühtheit, die den Spitzenreiter zuletzt auszeichnete, war in dieser Phase nichts zu sehen.

Zwölftes Saisontor für Stoppelkamp

Mit dem neuen System und einem frischen Spieler – Leroy Jacques Mickels kam für Lukas Scepanik – machte der MSV in der zweiten Halbzeit mehr Druck. „Duisburg hat einen wahnsinnig guten Fußball gespielt“, war Großaspachs Interimstrainer Markus Lang nach der Partie froh, dass seine Mannschaft zumindest noch einen Teilerfolg verbuchen konnte.

Moritz Stoppelkamp trifft zum 1:1 und rettet seinem Team zumindest noch einen Punkt. Es war der zwölfte Saisontreffer des MSV-Kapitäns. Foto: Pressefoto Rudel/Herbert Rudel via www.imago-images.de / imago images/Sportfoto Rudel

Großen Anteil daran hatte Torhüter Maximilian Reule, der im zweiten Durchgang über sich hinauswuchs. Seine stärkste Tat: In der 60. Minute zirkelte Stoppelkamp den Ball bei einem Freistoß aus 17 Metern über die Mauer in den Winkel, doch der Großaspacher Schlussmann fischte den Ball mit einer Hand aus dem Eck.

In der 77. Minute erzielte der MSV dann aber doch den längst überfälligen Ausgleich. Ein Ex-Kollege leistete dabei unfreiwillig Schützenhilfe. Dan-Patrick Poggenberg, der vom Trainerwechsel profitierte und einen Platz in der Startelf erhalten hatte, patzte am eigenen Strafraum, Stoppelkamp nahm das Geschenk an und traf zum 1:1.

Für den Kapitän endete damit eine kurze Durststrecke. Nach fünf Spielen ohne Torerfolg gelang dem 33-Jährigen der zwölfte Saisontreffer. Der Duisburger Toptorschütze ist froh, dass nun eine Pause ansteht: „Es war eine lange Hinrunde. Jetzt ist es Zeit, sich auszuruhen und die Kräfte zu bündeln. Wir haben eine junge hungrige Mannschaft, in der noch viel Potenzial steckt. Wir werden bis an die Grenzen gehen, um unseren Platz zu verteidigen.“