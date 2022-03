Ein schmerzvoller Abschied für Tim Wendel-Eichholz

Foto: via www.imago-images.de / imago images/Aalto-Foto

Duisburg. Tim Wendel-Eichholz wollte mit dem VfB Homberg etwas Tolles aufbauen. Nun musste er die Fußballschuhe verletzungsbedingt an den Nagel hängen.

Als Top-Neuzugang war er im Sommer an den Rheindeich gekommen, als Kapitän sollte er den VfB Homberg durch dessen dritte Saison in der Regionalliga West führen. „Ich bin mit großen Absichten zum VfB gekommen, wir wollten etwas Tolles aufbauen und dazu wollte ich meinen Teil auf dem Platz beitragen“, sagt Tim Wendel-Eichholz. Doch es sollte anders kommen. Ein nicht enden wollendes Verletzungspech machten dem Innenverteidiger und dem VfB einen Strich durch die Rechnung.

Dass er die Gelb-Schwarzen in dieser Saison noch einmal als Kapitän aufs Feld führen würde, war bereits unwahrscheinlich. Doch dabei bleibt es für den 33-Jährigen nicht. Nach 230 Regionalliga-Partien und 80 Spielen in der Dritten Liga muss Tim Wendel-Eichholz die Fußballschuhe an den Nagel hängen.

Dass es so gekommen ist, nehme ihn „emotional sehr mit“, sagt der Abwehrspezialist nicht nur mit Blick auf seine eigene Laufbahn. „Ich hatte mir viel vorgenommen und wollte dem Verein helfen“, weiß Wendel-Eichholz um die Verantwortung, die er beim VfB übernehmen sollte und wollte. Doch nun sei er an einem Punkt, an dem er „die Signale des Körpers verstehen“, müsse, sagt er, „auch wenn der Kopf noch will.“

Seit dem 13. November des letzten Jahres hat Wendel-Eichholz kein Spiel mehr bestritten. Beim 1:1 gegen den KFC Uerdingen holte sich der Verteidiger in der 78. Minute eine rote Karte für eine Notbremse ab. Kurz vor dem Sprint, den er dabei ansetzte, müsse es dann passiert sein, sagt der 33-Jährige. Diagnose: Sehnen- und Muskelbündelabriss im Oberschenkel.

Die Trainer-Lizenz im Blick

Nach der erfolgten OP schuftet Wendel-Eichholz noch immer in der Reha. Und dabei habe er auch selbst festgestellt, dass ihn diese Verletzung zur Aufgabe seiner Laufbahn als Fußballer bewegen sollte. „In letzter Konsequenz könnte es bedeuten, dass ich in Zukunft nicht mal mehr mit meinen Kindern rennen könnte, sollte der Muskel noch einmal abreißen.“

Dabei hatte den Mann mit der Nummer 11 schon mit Beginn der Saison das Verletzungspech verfolgt. Nach einem Bandscheibenvorfall hatten ihn nicht enden wollende Beschwerden in der Muskulatur begleitet. In den ersten fünf Partien konnte Wendel-Eichholz dreimal über die volle Distanz gehen, es folgten acht Spiele Pause. Nach zwei Kurzeinsätzen stand der Innenverteidiger gegen den KFC dann zum ersten Mal wieder in der Startelf. Doch aus dem vermeintlichen Comeback sollte das Karriereende werden.

Wohin seine Reise nun geht, lässt Tim Wendel-Eichholz noch auf sich zukommen. Der Abschluss seines BWL-Studiums steht an, zudem absolviert er gerade den Lehrgang zur Trainer-B-Lizenz Dem Fußball könnte er also noch erhalten bleiben, das Kapitel beim VfB Homberg aber ist beendet. Von der Mannschaft hat sich der ehemalige Kapitän bereits verabschiedet, seinen Vertrag werden der Verteidiger und der VfB in dieser Woche auflösen, da Wendel-Eichholz „dem Verein nicht noch finanziell zur Last fallen“ möchte, wie er sagt.

Viel Dankbarkeit

Die Daumen für den Klassenerhalt des VfB Homberg drückt er weiter, „und natürlich werde ich mir auch noch einige Spiele anschauen“, sagt Tim Wendel-Eichholz, der hinzufügt: „Ich bin dem Verein, dem ganzen Trainerteam, unserer Physiotherapeutin Alice Hellfeier und Athletik-Trainerin Bea Hawryluk sehr dankbar. Ich durfte viele tolle Menschen kennenlernen und die Zeit in Homberg war sehr wertvoll für mich.“