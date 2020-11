Ein Punktsieg für den Duisburger Coach Torsten Lieberknecht

MSV-Trainer Tosten Lieberknecht wollte nach dem 2:0-Sieg bei 1860 München mit dem Hinweis, er habe nur seinen Job erledigt, kein Lob hören. Doch das Leben ist kein Wunschkonzert: Mit dem Erfolg an der Grünwalder Straße verbuchte der Coach persönlich einen Punktsieg. Was in der letzten Woche noch schiefging, klappte diesmal.

Lieberknecht ging nach der Niederlage gegen Uerdingen ein Risiko ein, indem er die Niederlage auf seine Kappe nahm. Diese Patrone steht einem Trainer in Krisensituationen in der Regel nur einmal zur Verfügung. Bei der Aufarbeitung des Malheurs gegen den KFC entschied sich der Coach nicht für den einfachen Weg. Die Rückkehr zum gewohnten Spielsystem wäre die nahe liegende Variante gewesen. Doch mit dem Wechsel zur Mittelfeld-Raute und zur Doppelspitze setzte der Coach erfolgreich auf den Überraschungseffekt.

MSV Duisburg mit neuer Trumpfkarte

Als Lieberknecht vor gut zwei Jahren seinen Dienst in Duisburg antrat, wollte er mit großer taktischer Flexibilität die Mannschaft im Abstiegskampf der 2. Bundesliga auf Kurs bringen. Im Nachhinein erwies sich das als der falsche Ansatz. In der Hinrunde der folgenden Drittliga-Saison war das Festhalten am taktischen System der Schlüssel zur Herbstmeisterschaft – auch weil die Spieler, die Taktik verinnerlicht hatten.

Nun kann die Unberechenbarkeit zum neuen Trumpf für den MSV werden.