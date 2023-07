Ein Marathon reicht der Duisburgerin Aiyanna Hahnen nicht

Titelverteidigerin Aiyanna Hahnen freut sich auf den Heimstart in Duisburg am 15. Juli.

Duisburg. Aiyanna Hahnen ist am 15. Juli bei der Ultra-Meisterschaft in Duisburg als Titelverteidigerin am Start.

Aiyanna Hahnen weiß, wie es sich anfühlt, ständig im Kreis zu rennen. Regelmäßig ist die Läuferin unterwegs auf ihrer Trainingsstrecke rund um die Regattabahn im Sportpark Duisburg. Rund fünf Kilometer misst der Rundkurs, von dem die 41 Jahre alte Duisburger Langstreckenläuferin gerade nicht genug bekommen kann. Am Samstag, 15. Juli, steigt im Sportpark die Deutsche Meisterschaft im Ultralauf über die 50-Kilometer-Distanz. „Das ist definitiv mein Highlight des Jahres“, sagt Hahnen, die mit großer Leidenschaft „ihrer“ Heim-DM entgegenfiebert.

Bei der nunmehr fünften Auflage des Regattabahn 50 müssen neun Runden über je 5,558 Kilometer um die Regattabahn mit einem Schlenker durch den anliegenden Wald gelaufen werden. Im Vorjahr meisterte Hahnen die neun Runden in 4:29 Stunden und entschied im Dress ihres Vereins LC Duisburg die Frauen-Wertung für sich.

Die Runde um die Regattabahn gehört bei den Freizeitsportlern zu den beliebtesten Laufstrecken in Duisburg. Beim Lichterlauf etwa, mit dem die Beleuchtung für die Wintermonate finanziert wird, werden zwei Runden angeboten. Beim Triathlon werden die Athleten über drei Runden gefordert. Was aber ist der Reiz, sich diese Strecke gleich neun Mal anzutun und 50 Kilometer abzureißen? Hahnens Antwort gleicht einer Liebeserklärung an den Sportpark. „Egal, wo ich auf den fünf Kilometern nach links und rechts gucke, ist es schön. Auf dieser Runde hast du alles, was du brauchst, den Wald, das Wasser und du trifft hier auch immer Gleichgesinnte“, erzählt die passionierte Langstreckenläuferin, die beim Rundendrehen am liebsten den „Kopf abschaltet“ und ihre Gedanken schweifen lässt.

Dass sich das lange Laufen zu ihrer Leidenschaft entwickeln würde, konnte Hahnen vor einiger Zeit noch nicht absehen. Erst vor acht Jahren begann sie aus gesundheitlichen Gründen mit dem Walken und bekam ihre Bluthochdruckprobleme mit Sport besser in den Griff. „Tatsächlich bin ich ein halbes Jahr nur gewalkt und habe dann langsam mit dem Laufen angefangen“, erinnert sich Hahnen an ihren Einstieg. Mit der Laufgruppe der Anchor Running Crew steigerte sie ihr Pensum und schloss sich schließlich dem LC Duisburg an, der auch den Regattabahn 50 ausrichtet.

Zusammenhalt auf der Strecke

Längst ist sie ausdauernd dabei und genießt den Reiz des Ultralaufens, der dann beginnt, wenn die Marathondistanz von 42,195 Kilometern nicht genug ist. Sie schätzt das Miteinander auf der Strecke: „Ich laufe lieber einen 50er-Ultra als 42 Kilometer auf der Straße, weil die Leute entspannter sind. In der Ultra-Szene feuern sich alle gegenseitig an, es gibt es eine Gemeinschaft. Das ist unschätzbar wertvoll.“

2022 ließ sie sich von dieser Atmosphäre bei der DM über 50 Kilometer in Wolfenbüttel über die Strecken tragen. Am 15. Juli soll das in Duisburg gelingen. Ob sie am Ende mit einem DM-Pokal nach Hause geht, lässt sich kaum prognostizieren. Im Vergleich zu ihrem Sieg an der Regattabahn im Vorjahr, rechnet sie diesmal mit einem stärkeren Starterfeld. Tagesform, Wetter und Glück sind ebenfalls Faktoren für Erfolge im Ultralauf. „Alleine die Distanz zu schaffen und bei so einem Event teilnehmen zu können, ist etwas ganz Besonderes“, erklärt Hahnen. Der Spaß soll im Vordergrund stehen. Wie 2022, als sie nach ihrem schweißtreibenden Erfolg noch eine zehnte Runde dranhing, um eine Freundin auf der letzten Runde ihres ersten Ultras zu begleiten. „Das war richtig schön“, sagt Aiyanna Hahnen. An manchen Tagen sind für sie auch 50 Kilometer an der Regattabahn nicht genug.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg