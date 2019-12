Duisburg. Die A-Jugend des MSV Duisburg siegt bei Viktoria Köln. Auch die B-Junioren der Zebras feiern einen Sieg. Piricek-Debüt beim FSV misslungen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein kleiner Befreiungsschlag für die U 19 des MSV Duisburg

Die A-Junioren des MSV Duisburg haben in der Fußball-Bundesliga einen ersten kleinen Befreiungsschlag geschafft. Beim direkten Abstiegskonkurrenten Viktoria Köln setzte sich die U 19 mit 1:0 (0:0) durch und hat vorerst die Abstiegszone verlassen. „Ich freue mich besonders für die Mannschaft. Die Jungs haben sich den Sieg wirklich verdient“, so Trainer Engin Vural, der kein schönes Spiel sah: „Das war über 90 Minuten ein absolutes Kampfspiel.“ Der einzige Treffer des Tages fiel erst in der 86. Minute, als Darius Ghindovean einen indirekten Freistoß aus acht Metern im Kölner Tor unterbrachte.

Keinen erfolgreichen Einstand hat Haluk Piricek als Interimstrainer des FSV Duisburg gefeiert. In der A-Junioren-Niederrheinliga unterlag der FSV beim VfB Hilden mit 0:2 (0:0). Der Jugendkoordinator war enttäuscht: „Wir haben uns beide Tore durch individuelle Fehler selbst eingeschenkt. In der zweiten Halbzeit spielen wir die ganze Zeit auf ein Tor und treffen trotzdem nicht. Wir schauen uns gezielt nach Verstärkungen um und haben auch schon drei Kandidaten verpflichtet.“

Auch der VfB Homberg ist ohne Punkte geblieben und wird wie der FSV auf einem Abstiegsplatz überwintern. Gegen den SC Velbert unterlag der VfB gestern Abend in einem ausgeglichenen Spiel nach einem späten Gegentreffer mit 0:1 (0:0). Trainer Michael von Zabiensky war bedient: „Wenn du unten drin stehst, verlierst du eben solche Spiele. Die Köpfe waren nach dem Spiel unten, auch wenn ich den Jungs nichts vorwerfen kann.“

In der B-Junioren-Niederrheinliga hat der MSV Duisburg einen verdienten 4:2 (2:1)-Heimsieg eingeheimst und bleibt Rot-Weiß Essen auf den Fersen. Dabei war der MSV zu großen Teilen das bessere Team, ließ sich aber zwei Gegentreffer einschenken. Trainer Marc auf dem Kamp gefiel das nicht: „Wir bekommen aktuell zu einfach Gegentore. Damit machen wir uns das Leben unnötig schwer.“ Für die Tore sorgten Felix Gehrmann (3.), Hamza Anhari (40.), Jan-Niklas Forger (56.) und Baran Mogultaj (80.).

TuRa 88 Duisburg gerät böse unter die Räder

Böse unter die Räder ist TuRa 88 Duisburg gekommen. Gegen Spitzenreiter Rot-Weiß Essen waren die Neudorfer völlig überfordert und unterlagen am Ende mit 0:8 (0:4). In beiden Hälften lief TuRa der Musik meilenweit hinterher. Entsprechend enttäuscht war Coach Hakan Kirmizigül: „Leider haben wir unsere vielen Ausfälle nicht kompensieren können. Dazu hat RWE auch ein überragendes Spiel gemacht. Die Mannschaft spielt wirklich guten Fußball.“

Eine ärgerliche 1:2 (1:1)-Heimniederlage gegen den VfB Hilden hat Hamborn 07 hinnehmen müssen. Im Holtkamp gab es über weite Strecke ein ausgeglichenes Spiel, das mit dem VfB den glücklichen Sieger hatte. Mohammed Ali Abou Hamad traf zwischenzeitlich zum 1:1. Trainer Göksan Arslan ärgerte sich nach Spielschluss: „Ich denke, dass ein Remis in Ordnung gewesen wäre.“

In bester Verfassung zeigt sich weiterhin die U 15 von Hamborn 07. In der C-Junioren-Niederrheinliga hat der Aufsteiger seine Erfolgsserie fortgesetzt und ist nach dem 1:0 (1:0)-Sieg über Union Nettetal neuer Tabellenzweiter. Coach Andreas Wallenhorst, für dessen Team Berdan Cebeci nach sieben Minuten den Siegtreffer erzielte, war nicht ganz zufrieden: „Uns hat eine durchschnittliche Leistung zu einem verdienten Sieg gereicht.“