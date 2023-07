Ein Dutzend Löwen-Tore im Testspiel gegen Sterkrade

Duisburg. Oberligist Hamborn 07 zeigt sich beim Testspielsieg in Torlaune. Probespieler erhält am Sonntag im Spiel gegen Buer eine weitere Chance.

Auch wenn der Gegner nur in der Kreisliga A angesiedelt ist: Ein Dutzend Tore will dann doch erstmal geschossen werden. Fußball-Oberligist Hamborn 07 zog den Test beim FC Sterkrade 72 voll durch und kam zu einem 12:1 (7:1)-Sieg beim Bezirksliga-Absteiger.

„Die Vorgaben sind gut umgesetzt worden“, lobte Trainer Julian Berg seine Mannschaft, in der mit Robin Fuhrmann und Kenson Götze sowie Torhüter Jan Philip Roolfs drei Neuzugänge von Beginn an aufliefen. Vor allem im ersten Durchgang hatten die Oberhausener dem Hamborner Offensivdrang wenig entgegenzusetzen. Justin Bock traf gleich dreimal innerhalb von zwölf Minuten (10., 19., 22.), Pascal Spors schlug zweimal zu (13., 31.). Kurz vor der Pause erhöhten dann Fuhrmann (38.) und Joel Bayram (43.).

Im zweiten Durchgang ging es dann einen Hauch verhaltener zu, was sicher auch an den acht Wechseln zur Pause lag. Unter anderem kam nun auch Testspieler Eugene Ofosu-Ayeh zum Einsatz. Allerdings konnte Julian Berg den Angreifer nicht eingehend unter die Lupe nehmen, weil er sich eine Verletzung zuzog und wieder vom Feld musste. Am Sonntag (15 Uhr) soll er gegen Westfalen-Landesligist SSV Buer aber noch eine Bewährungschance erhalten.

Die Tore schossen folglich andere: noch einmal Spors (73.) sowie Ahmet Ünal Ergün (49.), Michel Roth (65.), Eren Taskin (89.) und Marco di Stefano (90.) schraubten das Ergebnis nach oben. Auch wenn’s vermutlich nicht ganz so torreich werden wird: „Wir wollen auch gegen einen zwei Klassen höher spielenden Gegner wieder überzeugen“, sagt Julian Berg vor dem Duell mit den Gelsenkirchenern, bei dem Mamadou Diallo und Kevin Menke weiter fehlen werden.

Gäste aus Westfalen hat am Sonntag zur gleichen Zeit Liga- und Lokalrivale VfB Homberg: Das Janßen-Team empfängt im PCC-Stadion Regionalliga-Absteiger SG Wattenscheid 09.

