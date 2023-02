Ein Duisburger Kreispokal-Derby für die Erdbeben-Opfer

Duisburg. Im Kreispokal stehen sich der SV Genc Osman und der Duisburger FV 08 gegenüber. Die Einnahmen sind für einen guten Zweck vorgesehen.

Der SV Genc Osman Duisburg hat ein klares Ziel. „Ich will, dass wir den Niederrheinpokal erreichen und unseren Namen in diesen Wettbewerb schreiben“, sagt Ilyas Basol, Trainer und Sportchef des Fußball-Landesligisten. Dazu müssen die Neumühler im nächsten Schritt heute Abend (19.30 Uhr, Oberhauser Allee) das Viertelfinale des Kreispokals gegen Duisburg 08 und dann noch das Halbfinale oder das Spiel um Platz drei gewinnen.

„Ich erwarte einen motivierten Gegner. Der Trainer ist ambitioniert und hat ebenso wie einige Spieler eine Genc-Vergangenheit“, sagt Basol. „Für uns ist jedes Spiel wichtig, um Selbstvertrauen aufzubauen und Automatismen einzuüben.“ Kapitän Samed Basol kann im Pokal auflaufen; Stürmer Haluk Türkeri wird voraussichtlich eine Halbzeit lang geschont.

Die Bezirksliga-Kicker von Duisburg 08 fahren entschlossen nach Neumühl. „Wir treten an, um weiterzukommen. Jeder weiß, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat“, schreibt 08-Trainer Mehmet Özer dem Ligaunterschied keine große Bedeutung zu. Die Hochfelder sind am Sonntag mit einem 1:0 gegen Kellerkind SC Buschhausen aus der Winterpause gekommen. „Der Sieg hätte um einiges höherausfallen können“, weiß Özer, der bislang nicht nur in der Liga gute Auftritte seiner Elf sah. Im bisherigen Verlauf des Kreispokals bezwangen die 08er zuletzt Ligakonkurrent Mündelheim mit 4:2. Zuvor kamen die Hochfelder problemlos bei A-Ligist SV Heißen (8:1) weiter. „Ich denke, dass Genc am Mittwoch deutlich mehr zu verlieren hat als wir“, betont der 08-Coach, der gerne als unterklassige Mannschaft den Heimvorteil genutzt hätte. „Da sich unsere Platzanlage noch im Umbau befindet und unser Ausweichplatz bei TuRa 88 belegt ist, haben wir freiwillig das Heimrecht abgegeben“, berichtet der 08-Trainer.

Eine positive Sache hat die Auswärtsfahrt nach Neumühl für Özer: „Die Zuschauereinnahmen sollen wieder an die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei gespendet werden und ich denke, dass die Zuschauerzahl bei Genc höher sein wird.“

