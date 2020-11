Ein bisschen Druck ist für die Frauen des MSV schon da

Duisburg. Die Duisburgerinnen sind in der Bundesliga am Samstag bei Werder Bremen gefordert. Der erste Saisonsieg ist beim Aufsteiger das klare Ziel.

Ein besonderer Druck? Davon will Thomas Gerstner nicht sprechen. „Wir kennen die Situation ja“, sagt der Trainer der Fußballerinnen des MSV Duisburg und meint damit das Gefühl, in der Tabelle der Frauen-Bundesliga unten drin zu stehen. Er räumt freilich ein: „Mit bisher zwei Punkten weichen wir schon von unserem Plan ab.“ Da gilt es nun bis zur Saisonhalbzeit noch nachzuarbeiten – und dies ganz besonders am Samstag, wenn die Zebras um 13 Uhr beim SV Werder Bremen zu Gast sind. Der Aufsteiger steht mit aktuell vier Zählern mehr am rettenden Ufer.

Da stellt sich für Thomas Gerstner dann auch nicht die Frage nach verschiedenen Optionen, wie dieses Duell auszugehen hat: „Wir fahren dort hin, um zu gewinnen. Mit der Frage, was passiert, wenn wir das nicht schaffen, beschäftigen wir uns im Vorfeld nicht.“ Es wäre der beste denkbare Zeitpunkt, den ersten Dreier der Saison zu landen, denn dann käme der MSV bis auf einen Punkt an die Hansestädterinnen und vielleicht auch an den mit ihnen gleichauf liegenden SC Sand heran.

In sechs von acht Spielen ohne eigenes Tor

Die oberste Maxime ist für den Coach dabei naturgemäß, die weiterhin viel zu schlechte Torausbeute zu verbessern. In sechs von acht Spielen blieb der MSV bislang ohne eigenen Treffer, zuletzt trotz guter Chancen beim 0:3 gegen Eintracht Frankfurt. Thomas Gerstner glaubt nicht an einen Spielverlauf wie beim 0:0 zum Saisonstart gegen den anderen Aufsteiger, den SV Meppen: „Bremen spielt zu Hause, die werden das sicher auch offensiv angehen. Ich glaube, dass es einen offenen Schlagabtausch geben wird.“

Bei diesem wird Emma Hilbrands nicht mitwirken können. Die talentierte Innenverteidigerin meldete Probleme mit der Kniekehle und blieb im heimischen Duisburg. Die ersten Anwärterinnen auf ihre Position dürften Julia Debitzki und Isabel Hochstein sein. Mit im Bus in Richtung Norden saß Meret Günster. Die 17-jährige Mittelfeldspielerin, gegen Frankfurt früh verletzt ausgewechselt, sollte fit genug für einen Einsatz sein. Als zweite Torhüterin reiste diesmal wieder Caro Härling mit, die sich in der Vorwoche mit Ena Mahmutovic abgewechselt hatte.