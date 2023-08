Ein Ausflug aufs Land als Pflichtaufgabe für Hamborn 07

Kann nicht nur Einwürfe: Kevin Menke soll in Pfalzdorf wieder für Torgefahr sorgen – wenn es die Fitness zulässt.

Duisburg. Nach drei Spielen ohne Sieg in der Oberliga will Hamborn 07 in Pfalzdorf keine Zweifel aufkommen lassen. FSV Duisburg ist daheim gefordert.

Eine kleine Landpartie: 60 Kilometer bis zur niederländischen Grenze muss der Tross von Fußball-Oberligist Hamborn 07 am späten Mittwochnachmittag zurücklegen, um das Spiel der ersten Runde im Niederrheinpokal beim A-Kreisligisten Alemannia Pfalzdorf zu bestreiten. In dem Gocher Ortsteil ertönt der Anpfiff um 19.30 Uhr.

„Man hofft ja immer auf attraktive Gegner“, sagt Löwen-Trainer Julian Berg mit Blick auf die Dritt- und Regionalligisten im Lostopf. Da aber auch sein Team in Runde eins zu den vermeintlichen „Großen“ gezählt wurde, war ein solches Aufeinandertreffen gar nicht möglich. Das könnte es frühestens in der nächsten Runde geben; folglich gilt es, die Pflichtaufgabe beim Tabellendritten der Klever Kreisliga A zu lösen, um sich dann für Herausforderungen der größeren Art in Stellung zu bringen.

Erster Zweck eines Erfolgserlebnisses im Pokal wäre es aber zweifellos, nach drei sieglosen Partien in der Meisterschaft eine Extraportion Selbstvertrauen nachzulegen. Gerade die Offensivausbeute von erst einem Treffer gibt zu denken. Mit Marco de Stefano und Pascal Spors werden wohl gleich zwei Stammkräfte aus diesem Segment – dem Spieltermin geschuldet – aus beruflichen Gründen fehlen; dafür steht Mittelstürmer Kevin Menke nach wochenlanger Verletzungspause ebenso vor seinem Comeback wie Außenbahn-Allrounder Joel Bayram. Beide sollen, wenn denn der letzte Fitnesscheck positiv ausfällt, dringend benötigte Spielpraxis sammeln.

Auch andere Akteure, die in den Vorwochen wenig zum Zug kamen, werden auf dem Pfalzdorfer Kunstrasen wohl auflaufen. Das gilt für Folarin Williams und Colin Schmitt ebenso wie für Noah Herrmann und Kevin Krystofiak.

FSV Duisburg will es dem MSV (teilweise) nachmachen

Der große Nachbar hat die Aufgabe vor Jahresfrist souverän gelöst. In der vergangenen Saison musste Fußball-Drittligist MSV Duisburg zum Erstrundenspiel des Niederrheinpokals beim Landesligisten Victoria Mennrath antreten und setzte sich ungefährdet mit 8:0 durch. Mit einem Ergebnis dieser Kategorie ist freilich nicht zu rechnen, wenn der FSV Duisburg die in der Parallelgruppe kickenden Mönchengladbacher am Mittwoch um 19.30 Uhr zum Auftaktduell im aktuellen Wettbewerb begrüßt.

Der Gedanke liegt nah: Kann sich der FSV nach der 0:4-Klatsche am Sonntag bei der SGE Bedburg-Hau neuen Schwung für die Meisterschaft holen? „Ich will da gar nichts hineingeheimnissen. Das Spiel steht für sich allein, und das wollen wir gewinnen – so, wie man immer jedes Spiel gewinnen will“, sagt Trainer Julien Schneider. Dementsprechend wird es auch höchstens eine leichte Rotation geben, die sich eher an Fitness und Trainingseindrücken orientiert. Klar ist nur: Nachwuchstorwart Newton Lawrence wird für Adnan Laroshi zwischen die Pfosten rücken.

