Der Westdeutsche Volleyball-Verband hat die Saison zunächst bis zum 22. November unterbrochen – mehr oder weniger. Denn der Verband stellt es den Teams von der Ober- bis zur Kreisliga frei, ob sie ihre Spiele doch austragen wollen – wenn es die Verfügungslage der jeweiligen Kommune zulässt und beide Teams einverstanden sind. „Das hätte ich mir deutlich klarer gewünscht“, kann Markus Moormann, Trainer des Herren-Oberligisten SG Duisburg, mit dieser „schwammigen“ Entscheidung nicht viel anfangen. „Als der WVV diese Entscheidung getroffen hat, waren die Inzidenzwerte noch nicht so hoch“, schränkt der Coach des Oberliga-Dritten dann aber ein.

Am Samstag stünde für die SG das Ligaspiel beim Verberger TV an. „Ich bin der Meinung, dass ein Spiel in Krefeld jederzeit, auch an einem Trainingsabend, nachgeholt werden kann“, sagt Moormann, der aber sein Team in die Entscheidung einbinden will. Das Training soll – nun kontaktlos – weitergehen.

Nicht konsequent genug

Auch André Engel, Trainer des Frauen-Landesligisten Rumelner TV, findet die „Vielleicht-Unterbrechung“ nicht konsequent genug. „Ich gehe aber davon aus, dass die meisten Vereine darauf verzichten werden, im genannten Zeitraum Spiele auszutragen“, so der Coach, der sich mit seinen Amtskollegen darüber austauschen will. „Wir müssen nun von Woche zu Woche schauen, wann es wieder möglich ist, ein Spiel zu absolvieren“, sagt Engel, der ebenso kontaktlos trainieren will.

Ähnliches gilt für Landesligist Freie Schwimmer Duisburg. „Wir haben bereits für uns entschieden, dass wir zum Schutz unserer Familien und für uns selbst nicht spielen wollen“, erklärt Außenangreiferin Julia Keller. „Uns ist es auch lieber, jetzt eine längere Pause einzulegen, als hinten heraus erneut eine Saison abzubrechen.“