Duisburgs Trainer Torsten Lieberknecht demonstriert Ruhe

Duisburg. Der MSV Duisburg trifft am Freitag in seiner Arena auf Aufsteiger 1. FC Saarbrücken. Der Gegner steht an der Tabellenspitze.

Nun spukt es wieder an der Wedau, die Geister kehren in die Schauinslandreisen-Arena zurück. Fußball-Drittligist MSV Duisburg trifft am Freitag um 19 Uhr auf den 1. FC Saarbrücken, Zuschauer sind nicht zugelassen Die Geisterspiel-Bilanz des MSV im eigenen Stadion ist bescheiden. In der letzten Saison konnten die Zebras nach dem Re-Start nur zwei von sechs Heimspielen hinter verschlossenen Türen gewinnen.

Nach dem mäßigen Saisonstart mit zwei Punkten aus drei Spielen, benötigt der MSV nun aber Siege, um in der 3. Liga endlich auf Kurs zu kommen. Heimspiele eignen sich dafür naturgemäß bestens. Der MSV hat dazu nun gleich zweimal in Folge die Gelegenheit. Am Sonntag, 18. Oktober, schlägt der Hallesche FC in Duisburg auf, ehe für den MSV erst wieder am Mittwoch, 22. Oktober, ein Auswärtsspiel in Unterhaching ansteht.

MSV-Trainer Lieberknecht: „Es wird besser“

MSV-Trainer Torsten Lieberknecht demonstrierte beim Video-Pressegespräch Ruhe. „In der letzten Saison war ich unruhiger, obwohl wir Spiele gewonnen haben“, gab der 47-Jährige zu Protokoll. Diese Ruhe mag nun nicht jeder Fan teilen – zumal sich die Anhänger auf das Versprechen der Vereinsführung im Juli – „Wir greifen wieder an“ – verlassen hatten. Doch die Zebras präsentieren sich derzeit nur bedingt angriffsbereit.

Lieberknecht spricht weiterhin von einem Prozess und ordnet das Team aktuell dort ein, wo es nur wenige erwartet haben. „Die Mannschaft hat ihre Entwicklung begonnen“, sagte der Coach und fügte hinzu: „Wie wir auf dem Platz agieren wollen, wird peu à peu besser. Dass die Mannschaft diese Entwicklung nimmt, ist für mich absolut erkennbar.“

Ex-Duisburger Schorch an alter Wirkungsstätte

Beim Gast 1. FC Saarbrücken ging das alles viel schneller. Der Aufsteiger steht nach einem Remis – ebenfalls ein 1:1 in Lübeck – und zwei Siegen mit sieben Punkten an der Tabellenspitze der 3. Liga. Da mag auch die Euphorie das Team des Bundesliga-Gründungsmitgliedes tragen.

Der frühere Duisburger Christopher Schorch (rechts) – hier gegen den Lübecker Patrick Hobsch – kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Foto: 54° / Felix Koenig via www.imago-images.de / imago images/Agentur 54 Grad

Allerdings muss der Spitzenreiter in Duisburg auf zwei Leistungsträger verzichten. Eine Länderspielpause gibt es in der 3. Liga in dieser Woche und auch im November nicht. Die Saarländer müssen Abwehrspieler Marin Sverko, der mit der kroatischen U 21 unterwegs ist, und Stürmer Maurice Deville, der für Luxemburg spielt, ersetzen. Gerade der Ausfall von Deville wiegt schwer: Er zeichnete sich beim 4:0-Sieg über den Halleschen FC als Doppeltorschütze aus. Betroffen vom internationalen Geschäft sind auch der FC Ingolstadt 04 und der KFC Uerdingen, die jeweils einen Spieler abstellen.

Das Fehlen der beiden Saarbrücker Nationalspieler könne für den MSV Duisburg ein Vorteil sein, mache die Vorbereitung allerdings auch komplizierter, wie Torsten Lieberknecht betont: „Es wird jetzt schwieriger zu wissen, wer spielt.“

In der Abwehr der Gäste könnte ein Ex-Zebra an alter Wirkungsstätte seine Chance erhalten. Christopher Schorch, in der Aufstiegssaison 2014/15 unter Trainer Gino Lettieri bei den Zebras am Ball, saß in den letzten beiden Partien nur auf der Bank, nachdem er beim Ligastart in Lübeck zum Einsatz gekommen war.

Der 1. FC Saarbrücken hat zudem zum Ende der Transferfrist noch einmal im Offensivbereich nachgelegt. Auf Leihbasis wechselte der Allrounder Lukas Schleimer vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg an die Saar.