Duisburgs Oberligisten sind auswärts gefragt

Auf drei Heimspiele in der Vorwoche folgen nun drei Auswärtsspiele für die drei Duisburger Teams in der Handball-Oberliga. Die Eintracht reist nach Lobberich, für die GSG geht es nach Rheydt und die HSG tritt in Straelen an.

TV Lobberich – Eintracht Duisburg (So., 13.45 Uhr): Bei der Eintracht wurde erneut an den Abläufen gefeilt, um mehr Sicherheit im Angriffsspiel zu bekommen. Durch die verstärkte Offensive will man endlich die Punkte zwei und drei in dieser Saison einfahren. Allerdings geht es morgen Nachmittag ausgerechnet zur starken Lobbericher Mannschaft, die in der Vorwoche ziemlich deutlich gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade gewinnen konnte. „Unsere Gastgeberinnen sind nicht nur eine eingespielte Truppe. Zusätzlich werden die Damen nach dem Erfolg letzte Woche sicherlich sehr selbstbewusst auftreten“, glaubt Eintracht-Trainer Henning Weber, dass seinem Team eine ziemlich schwere Aufgabe bevorsteht.

Doch er hat einen Plan, wie eine Überraschung möglich sein kann: „Wir müssen die Rückraumachse im Blick haben, die in Verbindung mit der treffsicheren Rechtsaußen-Spielerin mehr als zwei Drittel der Treffer erzielt. Zum Glück stehen uns aber abgesehen von Chantal Bauerfeld alle Spielerinnen zur Verfügung.“

Rheydter TV 1847 – GSG Duisburg (Sa., 17.30 Uhr): Zuletzt verschliefen die Großenbaumerinnen häufig die erste Halbzeit, sodass die jeweilige Partie bereits zur Pause gelaufen war. Darüber wurde in den letzten Trainingseinheiten ausgiebig gesprochen. „Wir haben das letzte Spiel analysiert und uns gut vorbereitet. In der zweiten Halbzeit konnten wir eigentlich immer ganz gut mithalten. Daran wollen wir anknüpfen“, erklärt GSG-Trainer Mutlu Yurtseven. Er hofft weiterhin, dass der Knoten bald platzt. Vielleicht ja schon heute Abend. Immerhin ist die Anwurfzeit für die GSG äußerst ungewohnt. „Wir dürfen in jedem Fall erneut auf Unterstützung aus der zweiten und dritten Mannschaft bauen. Bei uns überwiegt aber jetzt eindeutig die Vorfreude auf die anstehende Pause“, will der Coach in der Herbstunterbrechung einerseits die letzten Spiele aufarbeiten. Gleichzeitig hofft er auf Rückkehrer unter den Langzeitausfällen.

SV Straelen – HSG Hiesfeld/Aldenrade (Sa., 17.45 Uhr): „Ich bin ziemlich optimistisch, dass Charis Weber am Wochenende doch schon wieder spielen kann. Sie hat sich auf jeden Fall positiv geäußert. Damit wären die üblichen Verdächtigen plus Charis an Board“, hofft HSG-Trainer Helmut Menzel, dass sich überraschend etwas früher als gedacht eine weitere Alternative auf der Bank auftut. Ansonsten erwartet der Coach eine deutliche Trotzreaktion nach der Niederlage in der Vorwoche. „Keiner von uns war auch nur ansatzweise zufrieden. Entsprechend haben wir alle gemeinsam etwas gutzumachen“, erwartet der Übungsleiter die nötige Motivation, um das letzte Duell zu vergessen und eine andere Leistung zu zeigen. Entsprechend sollte auch die kämpferische Einstellung ausfallen – dann sehen sich die HSG-Spielerinnen in der Lage, ein anderes Gesicht zu zeigen und nicht nur ein Punktduell zu bestreiten, sondern auch etwas Zählbares mit zurück nach Hause zu nehmen.